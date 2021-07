Javier Calamaro, antes de su debut en TV: “Queremos honrar la música, la comida y a los amigos”

El m√ļsico y compositor estrenar√° el domingo el ciclo “La cocina de los Calamaro”. En su debut, tendr√° como invitado al cantante de m√ļsica urbana L-Gante que reformul√≥ un tango compuesto por el anfitri√≥n.

El m√ļsico y compositor Javier Calamaro, que el domingo a las 13.30 estrenar√° por El Nueve el ciclo “La cocina de los Calamaro”, asegur√≥ que la idea del programa es “honrar las cosas que m√°s amamos: la m√ļsica, la comida, los amigos y el encuentro”.

“Es buen√≠simo reunir todas las cosas que m√°s amo en el mismo programa y en el mismo acto: cocinar, recibir a los amigos, comer con los amigos y terminar la velada cantando”, sintetiz√≥ Calamaro en entrevista con T√©lam.

El artista, de 55 a√Īos, que lider√≥ los grupos Frap√©, El Corte y Los Guarros antes de iniciar, en 1998, su camino solista, viene despuntando el vicio de cocinar en TV a partir de su participaci√≥n en “Rock and Foodball” que su colega Maxi Pardo condujo por las pantallas de Am√©rica y Net TV.

Ahora, en “La cocina de los Calamaro”, participar√°n Sacha y Romeo Calamaro, hijos de Javier, su pareja Paola Montes de Oca, el chef Rodrigo Aguirre y el m√ļsico Leandro Chiappe.

El debut del espacio tendr√° como invitado al cantante de m√ļsica urbana L-Gante que reformul√≥ un tango compuesto por el anfitri√≥n para darle su impronta.

Para pr√≥ximas emisiones de “La cocina de los Calamaro”, el anfitri√≥n anunci√≥ las presencias de Coti Sorokin y Dani La Chepi.

T√©lam: ¬ŅC√≥mo surgi√≥ la idea de este programa en TV?

Javier Calamaro: El trabajo con “Rock and Foodball” para m√≠ fue descubrir algo de m√≠ que no sab√≠a, que pod√≠a estar cocinando frente a una c√°mara, eso fue un antecedente. Pero la idea surgi√≥ charlando de lo bueno que ser√≠a llevar a la televisi√≥n esa especie de ritual que hacemos cuando llevamos gente a casa a comer.

T: ¬ŅC√≥mo es la participaci√≥n de tu familia en el programa?

JC: Romeo, que ya tiene 19 a√Īos y es baterista, toca cuando es el momento del tributo a la m√ļsica, Sacha tiene reci√©n siete meses y est√° en brazos de la madre o m√≠os porque mi mujer tambi√©n cocina en el programa y por su origen cubano aporta recetas ancestrales del caribe.

T: O sea que toda la familia participa…

JC: La particularidad de esto es que somos nosotros hablando con el invitado de las cosas que nos dan curiosidad, que nos llaman la atenci√≥n. Le preguntamos lo que queremos saber, no es que somos entrevistadores ni mucho menos conductores, somos una familia no muy normal que invita a los amigos. En realidad es casi como un “reality”, un pedazo de nuestro d√≠a, de nuestra vida en familia con alguien que llega a casa.

T: En ese primer programa, con L-Gante te propusiste componer un tango, ¬Ņpor qu√© raz√≥n lo invitaste y c√≥mo se dio lo de componer un tango con √©l?

JC: Lo que pas√≥ con L-Gante fue espont√°neo. Yo lo que quer√≠a era interactuar con √©l musicalmente de modo que no solo toc√°ramos las canciones conocidas de √©l, que lo quer√≠a respetar porque me parece un artista tremendo y me encanta eso. Lo √ļnico que se me ocurri√≥ para interactuar era que √©l rapee un poco arriba de algo que estemos tocando con el Chapa y con Romeo, mi hijo. Cuando vino a casa antes de comer le mostramos eso y le dijimos que haga lo que quiera, pero √©l dijo que quer√≠a componer algo arriba de eso, fue toda iniciativa de √©l. Agarramos el tango, le sali√≥ la estrofa y en el lugar donde ir√≠a la segunda estrofa se sent√≥ e iba escribiendo. Yo le tir√© algunas frases, le arregl√© un poco la melod√≠a y compusimos una parte para un tango, y eso es lo que sale en el programa. El resto del tema, de ese tango tal como lo compuse con el Chapa, lo hicimos para mi primer disco de tango y se llama “Sordidez y Sordera”, pero ahora es un tema nuevo que compusimos con L-Gante con las c√°maras adelante y todo.

T: ¬ŅTe dabas ma√Īa para cocinar desde chico? ¬ŅDe qui√©n aprendiste?

JC: Aprend√≠ de mam√° Esther. Ten√≠a unos 11 a√Īos cuando mi mam√° me pas√≥ la receta del guiso de lentejas; a m√≠ me volv√≠a loco el guiso de lentejas de mi vieja. A partir de eso me pas√≥ algunas recetas m√°s, todas sencillas pero que hab√≠a que aprender con una metodolog√≠a y me di cuenta de que de golpe le estaba poniendo mi propia impronta a esas recetas. As√≠ con los a√Īos fui incorporando cosas, muchas veces para mi familia o para mis amigos.

T: Con el paso del tiempo, ¬Ņen qu√© tipo de comidas te volviste especialista?

JC: Lo que yo cocino tiene que ver con los viajes que hice en mi vida porque desde hace 30 a√Īos que viajo todo el tiempo. Tambi√©n inciden los libros que le√≠ y las pel√≠culas que vi o lo que alguna vez me invit√≥ a comer alg√ļn amigo o lo que conoc√≠ en un restaurante.