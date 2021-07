Japón inaugura los JJOO en un clima de indiferencia alimentado por la pandemia

Seg√ļn una reciente encuesta de la consultora Morning, el 62% de los japoneses opin√≥ que los juegos deber√≠an cancelarse o posponerse frente al 71% del mes pasado; mientras que un 83% se declar√≥ preocupado por los riesgos a los que se atienen.

Jap√≥n se prepara para celebrar el viernes la ceremonia inaugural de los Juegos Ol√≠mpicos (JJOO) en el Estadio Ol√≠mpico de Tokio, pero lejos de vivirse como una fiesta popular, el contexto de pandemia y el incremento en los casos de coronavirus, las restricciones y una campa√Īa de vacunaci√≥n acelerada a √ļltimo momento, alimentaron un clima de indiferencia en la sociedad japonesa.

Los 122 millones de habitantes de Japón viven desde marzo de 2020 el cuento de la buena pipa: cierre de fronteras, recomendaciones, estado de emergencia, alivio de medidas, recomendaciones otra vez; en medio, la renuncia del primer ministro y la postergación en 2020 de los JJOO, que costó 2.500 millones de dólares.

“Supongo que a muchas personas les gustar√≠a disfrutar de uno de los eventos m√°s importantes de su vida, pero debido al coronavirus, no podemos celebrarlo completamente con los brazos abiertos”, manifest√≥ a T√©lam Eri Watanabe.

Watanabe es actriz de doblaje y traductora, y todas las ma√Īanas viaja una hora y media a la villa ol√≠mpica, donde trabaja para uno de los patrocinadores del evento.

“Ten√≠a muchas ganas de trabajar para los juegos. Estoy feliz de comunicarme y apoyar a atletas de todo el mundo. Ojal√° hubi√©ramos podido disfrutar de este momento sin la pandemia, pero definitivamente ser√° un recuerdo inolvidable para m√≠”, resalt√≥.

En un principio, cuando ni exist√≠a la posibilidad de una pandemia, el entonces premier y l√≠der del Partido Liberal Dem√≥crata, Shinzo Abe, consider√≥ que los JJOO ser√≠an los “Juegos de la Recuperaci√≥n”, que subsanar√≠an el triple desastre de 2011 -cuando un tsunami caus√≥ la cat√°strofe nuclear de Fukushima-, y sacar√≠an al pa√≠s de 30 a√Īos de letargo econ√≥mico.

Algo similar a 1964, tras la derrota de la Segunda Guerra Mundial, cuando se realizaron por primera y √ļnica vez los JJOO en Jap√≥n.

“El estado de √°nimo de la sociedad es complejo y mucha gente no le est√° dando la bienvenida a los juegos”

ERI WATANABE, ACTRIZ Y TRADUCTORA

Pero la incertidumbre por la implosi√≥n de la pandemia oblig√≥ al premier a postergar el evento y, tras su renuncia en agosto pasado debido a su mala salud, asumi√≥ su jefe de gabinete, Yoshihide Suga, de 72 a√Īos, quien continu√≥ con los planes de su antecesor, mientras su popularidad cay√≥ al 33%, seg√ļn un sondeo de la emisora p√ļblica NHK.

No obstante, la oposición de los japoneses a los JJOO decreció a medida que los casos de Covid-19 avanzaron y aparecieron nuevas variantes más contagiosas.

Seg√ļn una reciente encuesta de la consultora Morning, el 62% de los japoneses opin√≥ que los juegos deber√≠an cancelarse o posponerse frente al 71% del mes pasado; mientras que un 83% se declar√≥ preocupado por los riesgos a los que se atienen.

En la progresión de las cifras, igualmente, se cuelan las ganas de sentir al menos una pizca de alegría.

“El estado de √°nimo de la sociedad es complejo y mucha gente no le est√° dando la bienvenida a los juegos”, observ√≥ Watanabe, sobre el humor social actual, que atraviesa a la tercera econom√≠a a nivel mundial.

Una de ellas es Runa Shirasaka, que todavía tiene presente los primeros meses de pandemia, cuando la calle pasó de ser un mar de gente a estar completamente vacía en marzo de 2020.

“Ahora hay turistas, especialmente los fines de semana, pero no tanto como antes. En un principio fue un shock, porque sol√≠a ser una zona muy animada todos los d√≠as”, describi√≥ en di√°logo con T√©lam Shirasaka, encargada de un hostel en el distrito de

Asakusa, extremadamente turístico y popular, ya que tiene al Senso-ji, el templo más antiguo de Tokio.

Al menos en cuatro distritos de la isla rige el estado de emergencia. Uno de ellos es la capital, donde se realizan los juegos, con limitaciones horarias en comercios y de capacidad en domicilios, además de la prohibición de venta de bebidas alcohólicas hasta el 22 de agosto.

“En Jap√≥n es una gran costumbre ir a un after office despu√©s de trabajar, pero no se puede hacer m√°s. Se perdi√≥ mucho en t√©rminos de relaci√≥n, el bar era muy importante a la hora de hacer sociales, era la descarga de los japoneses”, explic√≥ a T√©lam Hern√°n Dar√≠o, gu√≠a tur√≠stico argentino e influencer, que reside en Jap√≥n desde 2016.

Desde el inicio de la pandemia de coronavirus, Japón acumula cerca de 850.000 casos y un poco más de 15.000 muertes.

En Tokio se reportaron 1.832 casos el miércoles, la cifra más elevada desde mediados de enero; en tanto, en la burbuja olímpica los infectados ascienden a 75.

“A toda la naci√≥n le sorprende que los Juegos Ol√≠mpicos se celebren este verano, pero el sentimiento ya no es de oposici√≥n, sino de indiferencia. Esta pandemia ha puesto de manifiesto la incompetencia del Gobierno. No hay pol√≠ticos que se preocupen por la gente, solo quieren celebrar los Juegos Ol√≠mpicos”, enfatiz√≥ Shirasaka.

En abril pasado, durante el tercer estado de sitio en la capital, el ministro japonés encargado de la lucha contra la pandemia, Yasutoshi Nishimura, reconoció que la gestión de la pandemia podría haber sido mejor.

“Tenemos una fuerte sensaci√≥n de crisis. A menos que adoptemos medidas m√°s fuertes de las adoptadas hasta ahora, no contendremos las variantes que tienen un enorme poder infeccioso”, advirti√≥, citado por la agencia de noticias AFP.

Un mes más tarde, en mayo y en plena cuarta ola de Covid-19, los profesionales de salud alertaron sobre la falta de insumos y el agotamiento físico, mientras varios grupos de ciudadanos comenzaron a manifestarse en las calles.

Conforme se acercaban los juegos y el malestar, el Gobierno aceler√≥ la campa√Īa nacional de vacunaci√≥n, iniciada en febrero con el personal sanitario y que para abril solo hab√≠a inoculado al 1% de la poblaci√≥n. Hoy, tres meses despu√©s, ya se aplicaron unas 74 millones de dosis y 29,4 millones de personas, es decir un 23,3%, tienen la pauta completa.

¬°Falta 1‚É£ d√≠a para que la llama Ol√≠mpica ilumine al Estadio Ol√≠mpico! ūüĒ•



Revivimos la Ceremonia de Encendido en la Antigua Olimpia. ūüá¨ūüá∑ūüĒô#Tokio2020 ūüáĮūüáĶ #UnitedByEmotion ūüĆŹ@juegosolimpicos pic.twitter.com/n3sb7xPf13 — #Tokio2020 en Espa√Īol (@Tokyo2020es) July 22, 2021

Si bien el trabajo de gu√≠a tur√≠stico de Dar√≠o est√° paralizado desde hace dos a√Īos, no deja de transitar con curiosidad las calles: “Se ve gente mayor con pancartas que rechazan los JJOO, pero no hay grandes manifestaciones ya, ni cerca del estadio. Es como si no pasara nada”.

Al igual que Shirasaka, a Darío también lo abraza la tristeza.

“Cerca del estadio ol√≠mpico est√° el cruce peatonal m√°s concurrido del planeta, Shibuya. Hubo momentos en que era posible sacarse una foto sin nadie alrededor. La ciudad era muy alegre y hoy solo se ve gente que va a trabajar, que camina con el tel√©fono en la mano, que est√° en la suya. Tambi√©n falta el turismo que daba el color, las fotos, a los gritos”, compar√≥.

En tiempos prepandémicos, por Shibuya cruzaba 1 millón de personas, un promedio de 3.000 peatones cada 47 segundos que habilita el semáforo.

Si bien para Shirasaka no hay “sentido en celebrar los JJOO y solo se trata de la voluntad y el ego del Gobierno”, Dar√≠o consider√≥ que implican “una gran presi√≥n” y que no se permita p√ļblico es un factor de desmotivaci√≥n.

“Jap√≥n se quiere sacar de encima los juegos, ya quer√©s que pase. Si el Gobierno no abri√≥ todav√≠a las fronteras o no hizo m√°s cosas es por la presi√≥n de los JJOO. Tratan de hacer lo menos posible para no ser criticados. Va a ser casi como una mancha”, precis√≥.

D√≠as atr√°s, Marco Balich, consejero del comit√© organizador, anunci√≥ que ser√≠a “una ceremonia mucho m√°s sobria, aunque con la belleza est√©tica japonesa. Muy nipona pero en consonancia con el sentimiento de hoy, con la realidad” y, citado por diario El Independiente, agreg√≥ que no habr√° “ni humo ni espejos”.

Esta discreción también es parte de las calles: apenas banderas afuera del estadio y un grupo de policías custodiando la zona.

La difusión oficial del evento, en cambio, predomina en Internet, la puerta de entrada para experimentarlos sin espectadores.

https://www.telam.com.ar/notas/202107/562199-juegos-olimpico-tokio-2020-inauguracion.html