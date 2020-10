IPV. Lanzaron convocatoria para nuevos postulantes a viviendas sociales

El administrador del IPV, Marcello Ugelli en contacto con la AM990 habló acerca de esta convocatoria para nuevos postulantes a viviendas sociales. Los aspirantes tendrán que sacar un turno con anticipación para iniciar los trámites.

‚ÄúSe abre una nueva inscripci√≥n a postulantes nuevos para la vivienda social, lo vamos a hacer on-line como siempre a trav√©s del portal oficial de la provincia de Formosa que es www.formosa.gov.ar/inscripcionipv, all√≠ se podr√°n hacer todas las averiguaciones pertinentes‚ÄĚ, comenz√≥ diciendo.

‚ÄúAdem√°s hay que decir que estar√° habilitada la p√°gina para sacar turnos el d√≠a mi√©rcoles desde las 10 de la ma√Īana, esto es con el fin de presentarse el d√≠a del turno para poder llevar los papeles correspondientes para la inscribirse. El tr√°mite se har√° en la sede central del IPV en Julio A Roca 55‚ÄĚ, agreg√≥.

‚ÄúEn relaci√≥n a los turnos se√Īal√≥ ‚Äúvamos a darles a las familias 1 semana y media para que puedan sustanciar todas las documentaciones que les falten‚ÄĚ.

Consultado acerca de las personas que ya est√°n inscriptas, dijo ‚Äúen esta oportunidad es solo para postulantes nuevos. Los que est√°n inscriptos y figuran en el padr√≥n no tienen que hacer este tr√°mite. En caso de querer hacer alguna modificaci√≥n de documentaciones se ver√° despu√©s‚ÄĚ.

Asimismo explic√≥ ‚Äútrabajamos en una planificaci√≥n de 400 casas, en este caso estamos hablando del conjunto habitacional de La Nueva Formosa‚ÄĚ.

Suledos de postulantes

“Son dos instancias diferentes, una es la de inscripci√≥n donde nosotros no discriminamos por ingreso, si tienen que saber que el esp√≠ritu de la ley FONAVI habla de aquellas personas que tienen una capacidad de ahorro , pero que no llegan a pagar el cr√©dito mas bajo del mercado. Aquellas personas que no pueden acceder a un cr√©dito hipotecario, pueden venir a inscribirse porque nosotros no le vamos a hacer un filtro por ingreso, se inscribir√°n a todas las personas que est√©n en esas condiciones”, cerr√≥.