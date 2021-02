INTERRUPCIÓN VOLUNTARIO DEL EMBARAZO. Las clínicas aún no han enviado los equipos para realizar abortos

El Instituto Médico Río Cuarto, ubicado en la provincia argentina de Córdoba, anunció el viernes pasado que, junto a la totalidad de sus ginecólogos y obstetras, se declaran como objetores de conciencia frente a la nueva ley 27610 que los obligaría a proveer abortos. El referente en Formosa de ACLISA, Amador Palavecino en contacto con la AM990 habló al respecto y la situación en Formosa.

Palavecino comenzó diciendo “esto del IVE es muy nuevo y nosotros como institución que nucleamos a varios prestadores se ha enviado a todos los profesionales de la salud porque es un equipo el que debe intervenir el embarazo es por ello que todos deben estar de acuerdo y dar el sí para que nosotros podamos comunicar cuáles serán los lugares en donde se realizará esta práctica, por el momento nosotros no tenemos ningún tipo de respuestas, le hemos dado tiempo hasta el día miércoles para que nos respondan los sanatorios y clínicas que nos den la conformación de los equipos”.

Y añadió “el equipo debe estar conformado por un anestesista, el obstetra, una enfermera y un instrumentista, dentro de un sanatorio hay muchos, pero si una paciente va a tu institución y no hay ningún equipo que se haga responsable porque se muestran en contra de esta medida, la clínica está obligada a derivar a ese paciente a otra bajo el cargo económico (de la clínica) de esta a otra donde se pueda realizar el IVE”.

“La mayoría de los profesionales de Formosa no quieren realizar esta práctica. Hasta ahora no conozco a ningún equipo que quieran realizar.Me parece que esto esta completamente fuera de lugar porque a mi no me pueden obligar a hacer algo así cuando me formé para salvar vidas”, cerró