Insultos, un careo y el juez que debió separar: picante discusión entre los italianos Fognini y Caruso en el Australian Open

Por la segunda ronda del primer Grand Slam del a帽o, los tenistas italianos protagonizaron un acalorado cruce tras el partido

Fue un partido marat贸nico el que jugaron Fabio Fognini y Salvatore Caruso por la segunda ronda del Australian Open. En casi cuatro horas de juego, el tenista preclasificado n煤mero 16 se qued贸 con el triunfo en cinco sets por 4-6, 6-2, 2-6, 6-3 y 7-6 que le permiti贸 avanzar a la pr贸xima ronda en el primer Grand Slam del circuito ATP.

El tie break del 煤ltimo parcial dur贸 unos 20 minutos y se defini贸 en un atrapante 14-12, pero una vez que termin贸 el duelo entre los italianos, ambos tuvieron un duro cruce que comenz贸 incluso antes de que saluden al juez de silla. Fognini, visiblemente enojado porque Caruso logr贸 conectar varias pelotas en la l铆nea en el parcial definitivo, adem谩s de salvar dos match points en contra, celebr贸 con un grito cargado de furia cuando la devoluci贸n de su saque se fue ancha.

A partir de que ambos tenistas italiano se acercaron a la red, se comenzaron a increpar. Y una vez que cada uno se dirigi贸 a su lugar de descanso, se dio un di谩logo caliente. 鈥淗as tenido mucha puta suerte. Deber铆as disculparte. Te he respetado hasta ahora鈥, dijo Fognini, a lo que Caruso respondi贸: 鈥溌緿e qu茅 est谩s hablando?鈥. Acto seguido, el ganador de nueve t铆tulos ATP en su carrera volvi贸 a cruzar a su compatriota. 鈥淗as ganado cuatro puntos id茅nticos con suerte. 驴No puedes decir que has sido un jodido afortunado?鈥, volvi贸 a cargar Fabio.

Despu茅s que Caruso le repiti贸 a Fognini en reiteradas ocasiones que 茅l no hab铆a tenido ning煤n comentario contra su persona durante el partido, el propio Fognini sigui贸 el cruce verbal: 鈥溌縀ntonces, por qu茅 me tocas los huevos, ahora? Dije que hab铆as tenido suerte. Si estoy equivocado, dilo. No me ataques鈥, a lo que Salvatore respondi贸: 鈥淣o te ataco, te estoy diciendo que no es la forma de comportarse porque no te he dicho ninguna palabra. No me esperaba esto de ti鈥.

Frente a la tensi贸n del cruce con Fognini, un supervisor de la organizaci贸n del Abierto de Australia se par贸 frente a Caruso y lo invit贸 a retirarse de la John Cain Arena. El p煤blico, que sigui贸 atento el acalorado encuentro entre los jugadores del mismo pa铆s, despidi贸 con aplausos al tenista de 28 a帽os que se ubica en el puesto 78 del ranking del circuito profesional masculino.

En lo estrictamente ten铆stico, el partido entre los italianos tuvo de todo. Caruso estuvo en ventaja en dos ocasiones, luego de ganar el primer y tercer parcial, pero Fognini se recuper贸 y estir贸 el enfrentamiento hasta el quinto y decisivo set. El ganador del duelo super贸 a su rival en tiros ganadores (34 contra 27), pero complet贸 m谩s errores no forzados (68 a 57). Por su parte, Salvatore tuvo que ser atendido por un m茅dico en el transcurrir de la manga definitoria, ya que se resbal贸 un sufri贸 molestias en su tobillo izquierdo.

Despu茅s de vencer a su compatriota, ahora para Fognini ser谩 el turno de enfrentarse a la esperanza local Alex de Mi帽aur, preclasificado n煤mero 21 en el torneo que se disputa en Melbourne Park. El australiano viene de dejar en el camino al uruguayo Pablo Cuevas por 6-3, 6-3 y 7-5.

https://www.infobae.com/america/deportes/2021/02/11/insultos-un-careo-y-el-juez-que-debio-separar-picante-discusion-entre-los-italianos-fognini-y-caruso-en-el-abierto-de-australia/