Instan a denunciar hechos de violencia de género

La oficina especializada en violencia de género de la policía de la provincia, llevó a cabo 7000 intervenciones desde el año 2022, en materia de violencia de género. Por esa razón, la AM990 se puso en contacto con Susana Núñez, comisario inspector y subdirectora de la Dirección de Género y Violencia Intrafamiliar para referirse al trabajo que realizan a diario con relación a esta problemática.

“Las policías son las que atienden estos temas y las mismas son constantemente capacitadas para brindar la mejor atención, teniendo en cuenta que es el primer lugar donde acuden las personas que sufren violencia de género; como todos sabemos hay varios tipos de violencia, no solo física”, inició diciendo.

La Dirección General de Género fue creada como política pública a fin de tratar el flagelo de la violencia de género en toda la provincia, así se crearon oficinas en cada dependencia policial de la provincia.

Según indicó las intervenciones varían, “están las denuncias, exposiciones y expedientes, las denuncias devienen en acciones penales o causa judiciales, en los expedientes y las exposiciones son elevadas a la Oficina de Violencia Intrafamiliar”, detalló.

Sobre las denuncias, “generalmente tienen que tener encuadramiento de delito, ya sea lesiones o amenazas y se inicia una investigación. Y aclaró que “hay una psicóloga que también evalúa la situación”, especificó Núñez.

Sobre los dispositivos duales (tobillera) explicó que son colocados únicamente en individuos reincidentes en violencia de género, “ya que la víctima teme por su vida, el juez evalúa siempre todos los casos”. Agregó que: “otro método que se utiliza es de las medidas cautelares, las cuales se utilizan en primeras instancias”, aclaró.

Además, informó que es importante remarcar que siempre se ayuda al victimario también porque se le brindan las herramientas para que no siga reincidiendo, “pero en la mayoría de los casos no se recuperan, vuelve a reincidir”, explicó.

Para finalizar, destacó lo importante de denunciar, “cualquier persona que tome conocimiento de un hecho de violencia de genero puede acercarse a realizar la denuncia”, cerró.