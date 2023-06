Instagram tendrá su propio robot de inteligencia artificial, hablará de todo

Instagram estaría próximo a incluir funciones que utilicen inteligencia artificial dentro de sus conversaciones privadas con el desarrollo de chatbots que pueden contestar preguntas de forma personalizada.

Según Alessandro Paluzzi, experto en ingeniería inversa y desarrollador de aplicaciones, la primera función de Instagram en utilizar programas de IA no estaría enfocada a la creación o edición de imágenes, sino a la producción de textos.

La nueva característica llamada “Chat con una IA” tendría tres funciones principales: chat, opciones de personalidades y apoyo creativo. Las conversaciones con esta inteligencia artificial, que aún no tiene un nombre, estará enfocada en responder preguntas y “dar consejos”, aunque no se especifica sobre qué temas habla o qué tipo de contenido puede llegar a ofrecer.

Respecto a las personalidades, la imagen difundida por Paluzzi indica que el usuario puede elegir entre una lista de 30 tipos diferentes. Sin embargo, no se ha determinado cuáles serían o si cada una estaría especializada en diferentes aspectos de las conversaciones.

Instagram estaría desarrollando una función para incluir chatbots en las conversaciones. (Twitter/@alex193a)

Para la función creativa, Instagram indica que esta característica permitirá al usuario encontrar “la mejor forma de expresarte y consigue ayuda escribiendo mensajes” y hasta el momento no se ha identificado si tiene algún tipo de limitaciones con respecto a la cantidad de respuestas que ofrece o si tiene algún funcionamiento similar al de la versión gratuita de ChatGPT, en la que se pueden realizar consultas sobre diferentes temas.

Esta herramienta estaría disponible desde cualquier chat privado y se podría acceder a ella escribiendo el comando “@” y luego pulsando la opción “@ai_meta” como si se estuviera etiquetando a un participante más en un grupo de chat. Todavía no se tiene mayores novedades sobre cómo se mostrarían las funciones de la inteligencia artificial ofrecidas por Instagram.

Ya que estas funciones aún se encuentran en desarrollo, todavía no están disponibles para los usuarios de la aplicación a nivel mundial. Para acceder a estas características con inteligencia artificial se deberá esperar varias semanas e incluso meses antes de que la versión prueba progrese a una que admita a más usuarios o que pueda llegar a la actualización global de la red social.

Instagram estaría desarrollando una función para incluir chatbots en las conversaciones. (Twitter/@alex193a)

Todas las aplicaciones de Meta usarán inteligencia artificial

En el mes de abril del año 2023, Mark Zuckerberg anunció durante una reunión de inversionistas de Meta que la compañía está trabajando en diferentes formas para introducir inteligencia artificial a más plataformas como WhatsApp, Facebook e Instagram.

Aunque el CEO de Meta no indicó cómo estaba pensando en implementar esta tecnología (que ya estaría apareciendo en Instagram), sí aseguró que cada una tendría una forma diferente de acceder a estas funciones adicionales.

“Estamos explorando experiencias de conversación para WhatsApp y Messenger, herramientas de creación de imágenes para Facebook e Instagram, además de funciones de video”, indicó. Sin embargo, la inclusión de un chatbot en esta última podría significar que esta característica podría estar presente en todas las aplicaciones desarrolladas por Meta.

Durante el mismo evento, Zuckerberg también indicó que podrían existir diferencias entre las opciones de IA que estarían disponibles para los usuarios en genera, para aquellos que son creadores de contenido e incluso para las empresas.

En una publicación previa en su página oficial de Facebook, Zuckerberg señaló que, a largo plazo, espera que se puedan crear “personas con inteligencia artificial que puedan ayudar a los usuarios de diferentes maneras”.