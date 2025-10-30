Insisten en cumplir con las medidas de prevención para evitar que los casos COVID- 19 sigan subiendo

Para prevenir eventuales brotes y volver a la buena situación
epidemiológica que venía manteniendo la provincia por varias semanas
consecutivas, antes del reciente ascenso.
Teniendo en cuenta que en el último parte emitido por el Ministerio de
Desarrollo Humano en cuanto a los casos positivos a COVID- 19, se
registró un aumento importante, las autoridades sanitarias insisten a la
población en el cumplimiento de las medidas a fin de frenar una nueva suba
en las cifras.
“Es indispensable, que la gente no se relaje y siga con los cuidados
cotidianos”, remarcó la directora de Epidemiología y Medicina Tropical,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, la doctora Claudia
Rodríguez.
Citó entre las medidas que deben cumplirse “el lavado frecuente de manos
con agua y jabón, y cuando no está al alcance, usar alcohol en gel para
mantenerlas higienizadas”.
Indicó, a su vez, no permanecer en lugares cerrados y donde hay
aglomeración de personas. “Y cuando no se puede evitar estar en esos
lugares, se debe usar barbijo, colocado correctamente, cubriendo la nariz,
boca y mentón”.
De igual modo, añadió que se recomienda el uso del barbijo ante la
presencia de personas con síntomas respiratorios. No obstante, otra medida
fundamental “es mantener la distancia con otras personas, por más que no
se adviertan esos síntomas”.
Dijo también, que los utensilios y elementos personales “no deben
compartirse”, enumerando; vasos, botellas, mate, tereré, toallas, cubiertos,
entre otros.
Y entre los últimos consejos, realzó la importancia de mantener los
ambientes ventilados, preferentemente de forma cruzada; usar pañuelos
descartables; toser y estornudar cubriéndose la boca y la nariz con el
pliegue interno del codo.
En la misma línea, la profesional dio a conocer que desde la cartera de
salud provincial se está intensificando la vigilancia epidemiológica de los
casos febriles, es decir, de las personas que presentan fiebre mayor a 38º y
otros síntomas vinculados al virus COVID- 19.
Entre los mismos, precisó“congestión y secreciones nasales, tos seca con
secreciones, dolor de garganta, dolor de cabeza, decaimiento general, dolor
muscular y falta de aire”.
“Si tenemos algunos de esos síntomas”, dijo “es importante, no
minimizarlos, sino, estar muy atentos y acudir rápidamente a la consulta
médica al centro de salud o al hospital más cercano” para que el médico
solicite el hisopado para confirmar o descartar la enfermedad.
Respecto a eso, afirmó que, si el resultado da positivo “lo recomendable es
permanecer en el domicilio, evitar el contacto con otras personas y no
asistir a lugares públicos ni a actividades laborales, educativas, recreativas
y sociales en general”.