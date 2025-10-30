Insisten en cumplir con las medidas de prevención para evitar que los casos COVID- 19 sigan subiendo

Para prevenir eventuales brotes y volver a la buena situación

epidemiológica que venía manteniendo la provincia por varias semanas

consecutivas, antes del reciente ascenso.

Teniendo en cuenta que en el último parte emitido por el Ministerio de

Desarrollo Humano en cuanto a los casos positivos a COVID- 19, se

registró un aumento importante, las autoridades sanitarias insisten a la

población en el cumplimiento de las medidas a fin de frenar una nueva suba

en las cifras.

“Es indispensable, que la gente no se relaje y siga con los cuidados

cotidianos”, remarcó la directora de Epidemiología y Medicina Tropical,

dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, la doctora Claudia

Rodríguez.

Citó entre las medidas que deben cumplirse “el lavado frecuente de manos

con agua y jabón, y cuando no está al alcance, usar alcohol en gel para

mantenerlas higienizadas”.

Indicó, a su vez, no permanecer en lugares cerrados y donde hay

aglomeración de personas. “Y cuando no se puede evitar estar en esos

lugares, se debe usar barbijo, colocado correctamente, cubriendo la nariz,

boca y mentón”.

De igual modo, añadió que se recomienda el uso del barbijo ante la

presencia de personas con síntomas respiratorios. No obstante, otra medida

fundamental “es mantener la distancia con otras personas, por más que no

se adviertan esos síntomas”.

Dijo también, que los utensilios y elementos personales “no deben

compartirse”, enumerando; vasos, botellas, mate, tereré, toallas, cubiertos,

entre otros.

Y entre los últimos consejos, realzó la importancia de mantener los

ambientes ventilados, preferentemente de forma cruzada; usar pañuelos

descartables; toser y estornudar cubriéndose la boca y la nariz con el

pliegue interno del codo.

En la misma línea, la profesional dio a conocer que desde la cartera de

salud provincial se está intensificando la vigilancia epidemiológica de los

casos febriles, es decir, de las personas que presentan fiebre mayor a 38º y

otros síntomas vinculados al virus COVID- 19.

Entre los mismos, precisó“congestión y secreciones nasales, tos seca con

secreciones, dolor de garganta, dolor de cabeza, decaimiento general, dolor

muscular y falta de aire”.

“Si tenemos algunos de esos síntomas”, dijo “es importante, no

minimizarlos, sino, estar muy atentos y acudir rápidamente a la consulta

médica al centro de salud o al hospital más cercano” para que el médico

solicite el hisopado para confirmar o descartar la enfermedad.

Respecto a eso, afirmó que, si el resultado da positivo “lo recomendable es

permanecer en el domicilio, evitar el contacto con otras personas y no

asistir a lugares públicos ni a actividades laborales, educativas, recreativas

y sociales en general”.