Insfrán: “Vamos a dar la lucha que tengamos que dar y yo voy a estar al frente”

Fue al encabezar la entrega de equipamientos para fortalecer el parque automotor municipal.

El acto de entrega de camiones y equipamiento para la Municipalidad de Formosa tuvo lugar en horas de la tarde de este viernes 2 de junio, en el carril central de la Avenida Juan Domingo Perón de la ciudad de Formosa, entre el monumento del Cincuentenario y la calle Scozzina, de la Capital.

Acompañaron al primer mandatario el jefe de Gabinete de Ministros, Antonio Ferreira; el intendente capitalino Jorge Jofré, ministros y ministras del Poder Ejecutivo, legisladores nacionales y provinciales, secretarios, subsecretarios, representantes de organismos autárquicos y de delegaciones nacionales con asiento en la ciudad de Formosa, el rector organizador de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), Enrique Morales, entre otras autoridades provinciales y comunales.

En ese marco, se puso de resalto la importante inversión realizada por el Gobierno de Formosa, con el objetivo de fortalecer el parque automotor de la Municipalidad.

A tal efecto, se anunció que se adquirieron diez camiones compactadores de carga trasera de 18 milímetros cúbicos; tres compactadores con toma de fuerza multidisco y compactador de carga trasera; cinco volcadores con caja de vuelco trasero de ocho milímetros cúbicos; un camión volcador; tres volcadores con caja de vuelco trasero en cuatro etapas; dos camiones roll off para contenedores, un camión lava-calle de 8000 litros y otro lava-veredas de 3000 litros.

También, dos palas cargadoras 4×4 de 94 HP, una minicargadora de 94 HP con balde de 0.4 milímetros cúbicos y un auto-elevador de 3500 kilos con torre triple y peso operativo de 4430 kilos, al igual que 200 contenedores de 1100 litros tapa plana, 10 contenedores de 3200 litros carga lateral, 165 contenedores de 3000 litros “iglú” reforzados con sistema de elevación doble gancho y ocho contenedores para camión de 20 milímetros cúbicos reforzados con sistema “roll off” a cable y aptos para la intemperie.

Tras este pormenorizado detalle, el intendente Jofré recibió de manos del gobernador Insfrán las documentaciones de camiones y equipamientos para el Municipio capitalino, luego de lo cual el jefe comunal dio unas palabras.

De este modo, el Gobernador al tomar la palabra, destacó el esfuerzo de los trabajadores municipales e instó a la comunidad a tomar conciencia sobre el manejo de los residuos.

Además, apuntó a los medios porteños, asegurando a los formoseños que se queden tranquilos, porque “vamos a dar la lucha que tengamos que dar y yo voy a estar al frente”.

Manejo de residuos

Así, hizo notar que todo el equipamiento entregado se adquirió con fondos del Tesoro de la Provincia, añadiendo que ahora se pondrá en mano de los trabajadores municipales, de las y los cooperativistas, que desde muy temprano realizan “un trabajo prácticamente manual y con mucho esfuerzo”.

Siguiendo esta línea, resaltó que con estas nuevas herramientas “vamos a cubrir una demanda de nuestra comunidad, relacionada al manejo de la basura”.

Subrayó que, este trabajo “no solo corresponde al trabajador municipal, sino de todos” y explicó que hay que lograr la concientización sobre cómo manejar los residuos, aprendiendo a separarlos.

En este sentido, consideró que “los mejores predicadores de esto son los niños y niñas, convirtiéndose en una importante tarea que se debe desarrollar en nuestras escuelas y colegios”.

“Desde allí tenemos que empezar a hacerles notar que estamos cuidando nuestra casa común, que es el medioambiente”, asegurando que “los docentes están en condiciones de hacerlo”.

Asimismo, recordó que con la epidemia del Dengue “los mejores agentes sanitarios fueron los niños, porque aprendían en la escuela y lo transmitían a sus familias”.

Aseveró que, a pesar de que a Formosa los medios nacionales no quieran destacar, es la provincia que mejor resultado ha obtenido frente a esta enfermedad y la comparó con el manejo durante la pandemia del COVID-19, asegurando que en nuestro territorio “ningún formoseño ha perdido la vida sin asistencia del sistema de salud pública, ningún paciente ha sufrido la falta de un respirador, a ningún paciente le han faltado medicamentos, y esto fue en forma gratuita”.

Intereses porteños

Respecto a cómo se refieren al primer mandatario en los medios porteños, sostuvo que “yo no sufro, lo gozo”, manifestando que “hubiera sufrido si hablaban bien de mí, porque jamás voy a pensar como ellos, ni voy a ser servil a una selecta oligarquía”.

“A mí no me van a hacer cambiar. Yo voy a seguir pensando de la misma manera, porque tuve la suerte de aprender y darme cuenta que la realidad que quería contar Bartolomé Mitre era una farsa y he sido un ferviente lector del revisionismo histórico para tener muy claro esta situación”, siguió Insfrán.

Por lo tanto, expresó: “Les digo a ustedes, quédense tranquilos y tranquilas. Vamos a dar la lucha que tengamos que dar y yo voy a estar al frente”.

Además, enfatizó en que “no puede ser que el alto tribunal se convierta en todos los poderes”, recordando que Formosa fue una de las provincias en presentarse para solicitar que se declare inconstitucional la quita del 30% del fondo sojero, “y hasta hoy ese expediente no se ha movido”.

Sin embargo, “cuando se trata de los intereses de los porteños son ágiles”, comparando la situación a cuando gobernaba Mauricio Macri “y por un simple decreto les aumentó el índice de coparticipación tres veces”.

Y al concluir, el Gobernador advirtió a “los medios que andan de incógnito”, que registren de manera correcta, así no distorsionan sus palabras.