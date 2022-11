Insfrán: “Unidos, solidarios y organizados en el 2023 vamos a volver a ser gobierno en la Argentina”

El presidente del Partido Justicialista distrito Formosa Gildo Insfrán fue el único orador del masivo acto realizado este 17 de noviembre, en coincidencia con el Día de la Militancia Peronista, llevado a cabo en el club Sol de América.

Ante miles de militantes, agradeció en primer término al presidente del club Darío Di Martino por ceder las instalaciones y también envió un afectuoso saludo al senador Miguel Mayans, quien se encuentra atravesando un complicado cuadro de salud que lo mantiene fuera de la actividad pública.

Durante su discurso, Insfrán vaticinó un nuevo triunfo del Partido Justicialista para el año 2023 y cargó contra la oposición que lo ataca a través de medios masivos de comunicación y redes sociales.

“Quiero homenajear a todos y todas los que fueron partícipes de la Resistencia Peronista con la que el general Perón volviera al país después de 17 años”, expresó al principio del discurso.

“Fueron 17 años de una revolución supuestamente libertadora, donde la clase trabajadora de la Argentina puso resistencia de todas las maneras para conseguir que Juan Domingo Perón, el 17 de noviembre de 1.972, vuelva a pisar el suelo argentino”, enfatizó.

Recordó que, el General volvió “con toda la gloria”, acompañado por empresarios, intelectuales, políticos, actores, actrices, “y en ese vuelo estuvimos representados los formoseños, porque lo acompañó el compañero Antenor Gauna, quien también tuvo el privilegio de ser el primer gobernador peronista de la provincia de Formosa”, indicó.

Y destacó “la multitud acudió de forma desaforada hasta Ezeiza para recibirlo, frente a los militares que trataban de impedirlo y que no lo pudieron hacer, porque el convencimiento de la militancia era superior al temor que querían imponer”.

De esta manera, afirmó que “la esperanza volvió a la Argentina, porque tenía un pueblo que lo esperaba con mucha ilusión y paciencia”.

Y es así que, “tuvo un gesto que nosotros hoy debemos rescatar, porque los militantes de esta época seguimos en deuda con el general Perón y Evita”, dijo y añadió que, él cambió uno de los apotegmas de las Veinte Verdades Peronistas, que decía que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, por la expresión de que “para un argentino no hay nada mejor que otro argentino”.

También recordó a los radicales “ese abrazo que tuvo con Balbín, expresaba la unidad nacional que verdaderamente tenemos que construir, cueste lo que cueste, porque esta derecha recalcitrante que hoy aparece como la oposición, no quieren que nos unamos. Nos quieren divididos y tristes, porque como decía Jauretche, los pueblos tristes no vencen”.

Mensajes

Insistió en que a la oposición le duele la alegría y brindan mensajes cargados de odio y mentira. Dijo que asimismo utilizan los medios masivos que manejan a gusto y placer para “decirnos de todo” y luego “chillan” cuando desde aquí “les mojamos la oreja y por cadena nacional tratan de desprestigiarnos”.

En otro orden, reconoció Insfrán que “no puedo venir a decirles que la economía anda perfecta, que en lo social andamos un balazo, tampoco les puedo decir que en lo cultural está todo bien” porque los gobiernos neoliberales que gobernaron el país llevaron a la Argentina al endeudamiento y al empobrecimiento del pueblo trabajador.

“No nos dejemos engañar por los mensajes que pretenden que nos hagan cambiar de parecer, Perón decía que el pueblo nunca traiciona cuando uno tampoco lo traiciona a él, nosotros tenemos un pueblo que sabe que no le traicionamos y que no está en nuestro panorama traicionarlo bajo ningún punto de vista. Es un juramento de vida que vengo a hacerles, mirándolos a los ojos” prometió.

Asimismo, agradeció profundamente a las y los militantes “por el acompañamiento que tuvieron para mantener en alto la bandera de Juan Domingo Perón y Evita, la independencia económica, soberanía política y la justicia social”.

Una batalla difícil

Reconoció además que la batalla que se libra en la actualidad y concluirá en el 2023 será difícil, pero manifestó su confianza en el pueblo formoseño y en el pueblo argentino, que no se dejará “engañar por estos liberalotes que aparecen”.

Aquí expresó que “pueden decir que Alemania va a llegar al mundial porque son una raza superior y que nadie diga nada. Yo no he visto ni leído a ninguna organización judía que haya dicho una palabra, si eso no es impunidad, como le vamos a llamar” preguntó.

Dijo que todas estas cuestiones, como también la persecución sufrida por militantes y dirigentes por un “poder importante” sólo podrán ser sorteadas en la calle, defendiendo a la Patria.

“Como decía San Martín, cuando la Patria está en peligro, todo está permitido, menos no defenderla y hoy nuestra Patria está en peligro y debemos defenderla. No vengo a instigarlos a la violencia, porque Perón nos enseñó una revolución en paz, que debemos expresar en las calles, para hacerle entender que pueden manejar los medios de comunicación, las redes sociales, tener miles de trolls que nos retan, retrucan y dicen cualquier cosa, pero lo que nunca podrán tener es el corazón peronista que tienen ustedes” expresó.

Insfrán les planteó el desafío de ser artífices de su propio destino y no instrumentos de la ambición de nadie porque- dijo- “nosotros no cambiamos nuestra ideología por cargos, por dádivas de ninguna naturaleza, por eso insistimos: unidos, solidarios y organizados el 2023 vamos a volver a ser gobierno en la Argentina, gobierno en Formosa, que nos les quepa la menor duda” precisó.

Anticipó que esa victoria llegará desde el costado norte de la Patria, para demostrar al resto de los peronistas que el peronismo “está más vivo que nunca”.

“La Argentina necesita del peronismo, lograr el objetivo de una patria grande y pueblo feliz, cuando seamos gobernados en serio por quienes hemos mamado la doctrina y el proyecto nacional de Juan Domingo Perón. No hay otra manera, desde aquí les digo: para nosotros y para los de afuera, hay un dicho que decía que cuando un compañero habla mal de otro compañero, es porque es un traidor o se pasó al bando contrario” alertó.

Finalmente les pidió que no caigan en los mensajes del individualismo y materialismo, porque ese mensaje lo único que hace es “desunirnos, y desunidos somos débiles. Unidos, organizados y solidarios somos invencibles” cerró.