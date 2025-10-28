Insfrán sobre el triunfo del FDV en Formosa: “Es el reflejo de la unidad del pueblo y su profunda conciencia nacional y popular”

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, se pronunció respecto a los
resultados provisorios de la contienda electoral del pasado domingo 26 de
octubre y expresó su agradecimiento a la comunidad formoseña por
haberse desarrollado “en paz y con normalidad”.
De esta manera, sostuvo, el pueblo de Formosa demostró nuevamente “su
madurez política y democrática”.
“El Frente de la Victoria ha triunfado en todas las localidades de la
provincia, superando por más de 22 puntos a la segunda opción electoral”,
ratificó el mandatario.
Y consideró que “esto es el reflejo de la unidad del pueblo formoseño y de
su profunda conciencia nacional y popular”.
Por último, Insfrán ratificó su compromiso inclaudicable con la provincia y
aseguró que, “desde este costado norte de la Patria, seguiremos luchando
incansablemente por una Argentina más justa, libre y soberana”.
