Insfrán: “Si perdemos el federalismo, perdemos todo”

Este miércoles 6, el gobernador de Formosa Gildo Insfrán presidió la inauguración de distintas obras en localidades de la ruta nacional N° 81, finalizando la jornada en Comandante Fontana.

De esta manera, el Gobernador, una vez más, demuestra con acciones concretas la acertada planificación del Modelo Formoseño, beneficiando a la comunidad con numerosas infraestructuras educativas, de salud y viales.

En Fontana, al hablar ante los presentes, advirtió sobre las consecuencias negativas de perder el sistema democrático y la independencia económica, llamando a la reflexión sobre las decisiones a tomar en las próximas elecciones generales del 22 de octubre.

Siguiendo esta línea, sostuvo que hay obras para inaugurar en todo el territorio provincial que se harán antes del 22 de septiembre, fecha permitida para hacer acto de gobierno, según el cronograma electoral.

En este sentido, enumeró las obras ejecutadas y en ejecución en esta localidad, como las inauguradas en este día de pavimento rígido, desagües e iluminación; los 2.850 kilómetros de iluminación sobre la ruta nacional N° 81 del lado este y oeste y el acceso al hípico.

Además, la construcción de la Casa de la Solidaridad, con un 70% de ejecución; las 80 viviendas urbanas que están en un 35%; refacción y ampliación del polideportivo que está en un 50%; la terminación del matadero municipal en un 30%, precisó Insfrán.

En tanto que, en Bartolomé de las Casas, se encuentra la refacción integral de la EPEP N° 73, en un 60% de ejecución, baños y vestuario en la cancha de fútbol, en un 15%; la optimización del sistema de distribución de agua potable, en un 80%. También se iniciarán en esta localidad la refacción integral de la sede del Instituto de Comunidades Aborígenes (ICA); la ampliación de viviendas para responsables del centro de salud y la construcción del edificio del Registro Civil.

Y anunció que “muy pronto vamos a licitar las obras en Bartolito, que es el centro de distribución y ampliación de la red de agua”.

Responsabilidad el 22 de octubre

De este modo, el primer mandatario se expresó sobre las próximas elecciones del 22 de octubre, insistiendo en que “lo más delicado es que está en juego el sistema político”.

Asimismo, enfatizó en que “solamente no vamos a perder el sistema democrático, sino que vamos a perder nuestro territorio nacional, porque la ambición del imperio es obtener precisamente nuestras riquezas, agua dulce, gas, el litio”.

Aclaró que esto no se trata de “una campaña del miedo”, sino que es necesario comprender que “la responsabilidad del 22 va más allá de las obras, porque si perdemos el federalismo, perdemos todo”.

Además, anticipó que “lo primero que va a desaparecer va a ser el Congreso, esto ha ocurrido ya en el país”, refiriéndose a un posible triunfo de la oposición. Por eso, marcó firme que “el 22 se juega esto y ojalá ingresen nuestros tres candidatos a diputados de Unión por la Patria”.

Así, se dirigió a la comunidad “invitando a la reflexión a aquellos que votaron por enojo o por disgusto de la situación del país”, pero explicó que “esto es una herencia del pacto que hizo Macri (Mauricio) con el Fondo Monetario Internacional, con la irresponsabilidad criminal de tomar un crédito, tanto del presidente como de la institución que le otorgó”.

¿Cómo esa institución va a dar un crédito, en esas condiciones y en esos plazos sabiendo de que esta Nación no lo puede pagar?, cuestionó y dejó en claro que “es imposible pagar”.

Entonces, aseveró el primer mandatario, “lo único que buscan es perder la independencia económica”, especificando que “al perder la independencia económica no hay soberanía política y si no hay las dos cosas, no hay justicia social”, concluyó.