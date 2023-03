Insfrán se reunió con referentes de comunidades que se beneficiarán con el Acueducto Clorinda-General Güemes

El gobernador Gildo Insfrán recibió este viernes en su despacho de Casa de Gobierno a referentes de comunidades aborígenes, con quienes conversó sobre el Acueducto del Norte que se construirá a la vera de la ruta nacional N° 86 desde la toma del río Paraguay (Clorinda) con Villa General Güemes, beneficiando a casi 50.000 formoseños.

En primer término, los representantes de comunidades fueron recibidos en el quinto piso de la Casa de Gobierno por el jefe de Gabinete de Ministros Antonio Ferreira, y luego por el propio primer mandatario.

Asistieron al encuentro dirigentes de colonia La Primavera, de los barrios Toba y 1° de Mayo (Clorinda), Misión Tacaaglé y Loro Cué.

En diálogo con Agenfor, Eliseo Camachi, presidente de la Asociación Civil de colonia La Primavera, agradeció la invitación a las autoridades provinciales y señaló que la obra “será un orgullo para nuestra comunidad”, con un beneficio no solo para aborígenes, sino también “para nuestros hermanos criollos que producen la tierra”.

“Estamos muy contentos, vamos a acompañar siempre este tipo de obras”, expresó y valoró el diálogo permanente con el gobernador Insfrán.

En tanto, el dirigente del barrio Toba de la segunda ciudad, Lucio Severiano, consideró también “una bendición” la obra que beneficiará a las comunidades y agradeció la explicación que recibieron por parte de los funcionarios.

Desde Loro Cué, el presidente de la Asociación Civil Evangelino Paredes y el cacique Fernando Telegochi consideraron que se trata de una obra que será beneficiosa, más aún teniendo en cuenta el contexto de sequía que azota a la región hace más de tres años, con su consiguiente perjuicio.

“Estamos muy contentos con el Gobernador, por seguir apoyando a las comunidades de la provincia y más aún cuando se trata de obras de esta envergadura”, realzaron, por último.

Obras para el desarrollo

“Los formoseños no pactamos con la adversidad. Por el contrario, seguimos avanzando a paso firme hasta conseguir los objetivos que nos planteamos”, había manifestado el gobernador Insfrán al brindar su discurso el pasado 1° de marzo ante la Legislatura Provincial, en el inicio de las sesiones ordinarias.

En ese marco, según sus testimonios recabados por esta Agencia, el mandatario hizo referencia a “los dos grandes acueductos que tenemos planificados” con el fin de “lograr la solución definitiva del problema del abastecimiento del agua cruda en todo el territorio” formoseño.

Fue así que mencionó al Acueducto del Desarrollo Formoseño, proyecto cuya ejecución había sido incluida en el presupuesto nacional por Cristina Kirchner y postergada durante la administración de Mauricio Macri.

Se desarrolla en una longitud de casi 500 kilómetros, entre Formosa Capital e Ingeniero Juárez y tiene como objetivo garantizar el abastecimiento de agua dulce a todas las poblaciones ubicadas a la vera de la ruta 81 y para la puesta en producción de cultivos bajo riego.

Y, en segundo lugar, Insfrán nombró al Acueducto del Norte que va desde el río Paraguay hasta General Güemes, pasando por las localidades de la Ruta N° 86 y sus futuras derivaciones.

Con el ímpetu que caracteriza al pueblo formoseño de no rendirse jamás ante las desventuras, hizo notar de forma contundente que “logramos la firma del compromiso de financiamiento con el actual Gobierno Nacional para realizar esa obra trascendental”.

Y en ese sentido robusteció además que dicho acueducto “garantizará el abastecimiento para consumo humano en toda esa región norte de la provincia, además de posibilitar el riego de más de 40.000 hectáreas, potenciando la producción agrícola y ganadera de la zona”.

“El pueblo formoseño me ha honrado con el mandato de defender los intereses provinciales -enfatizó el gobernador Insfrán-. Cumpliendo con esta obligación, les afirmo que no bajaremos los brazos hasta hacer realidad” tales obras estratégicas para que la provincia de Formosa siga creciendo, ya que “exigimos tener las mismas oportunidades que ha tenido históricamente el centro del país”.