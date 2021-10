Insfrán se reunió con gremios, asociaciones y mutuales de trabajadores

Durante el encuentro el mandatario compartió conceptos sobre el contexto político y social actual.

Este sábado por la mañana, en la sede del Partido Justicialista de Formosa, el gobernador de la provincia, Gildo Insfrán se reunió con diferentes gremios, asociaciones y mutuales de trabajadores formoseños para conversar sobre el panorama político y social de cara a las próximas elecciones del 14 de noviembre.

En su discurso, el primer mandatario expresó su alegría por encontrarse con estos sectores y aseguró que “el peronismo nació de la mano de los trabajadores obreros, por eso no puedo entender, ni voy a justificar bajo ningún punto de vista, un movimiento nacional sin la columna vertebral que es el movimiento nacional de trabajadores”.

“Tenemos que pelear, tenemos que seguir luchando, no es fácil, en Argentina como en toda América Latina hace mucho tiempo se viene trabajando para seguir sometiendo al sector de los trabajadores, de distintas maneras, porque el capitalismo con su base en el norte, en Estados Unidos, es el gestor de todas estas maniobras, con los cipayos de cada lugar”, sostuvo.

Y aclaró: “Cipayos que también existen entre nosotros, no nos hagamos los distraídos, porque ya lograron, a un movimiento que nació con una esencia nacional y popular, como el centenario partido de la Unión Cívica Radical, domesticarlo, atosigarlo, así llegaron al gobierno y ahora vienen por nosotros, así que no bajemos los brazos”.

En ese sentido, Insfrán indicó que estos sectores manejan los medios de comunicación y la Justicia Federal “a su antojo”, además de contar con la concentración de la riqueza y el monopolio de toda la producción, sobre todo, la alimenticia.

“Hace pocos días con el nuevo cambio del secretario de Comercio Interior, estos sectores demostraron su faceta más nefasta, sus balances demuestran que a pesar de la pandemia tuvieron ganancias excesivas, ellos son quienes empujan permanentemente este proceso que tanto daño hace al salario, que es la inflación”, argumentó.

Y consideró que, “es una verdadera vergüenza” que estos sectores produzcan con costo argentino, y pretendan vender esa producción con costo en dólares, por lo que “esta es la cuestión que tenemos que tener muy en claro, porque el salario se va despreciando permanentemente por esta actitud”.

“El nuevo secretario lo que hizo fue convocar a todos para ver si se lograba ese acuerdo que tiene que existir entre el salario y la producción, es imposible de otra manera pensar en una nación libre, justa y soberana, si no es por la inclusión de todos. La respuesta fue que con esa medida nunca dio resultado y que lo único que se iba a conseguir es el desabastecimiento, responden con una amenaza”, indicó.

En esa línea, el gobernador aseguró que “esto es lo que se juega el 14 de noviembre” ya que están “buscando de todas las maneras que perdamos la mayoría del Congreso de la Nación, fundamentalmente en el Senado, para después seguir desestabilizando el gobierno y hacer lo imposible, aunque se llamen democráticos, libertarios, mentira, no son nada de eso, son los gorilas de siempre”.

“Nosotros aquí en Formosa tratamos de que el ingreso de la administración pública, que es lo que nos compete, no pierda contra la inflación”, manifestó; y recordó que en marzo anunció un aumento del 42% y en septiembre un 10% más, lo que hizo un incremento total del 52% en lo que va del año, además del 50% más en asignaciones familiares y el 44% en las partidas de los comedores escolares.

“Todo esto lo hicimos con recursos del Tesoro de la Provincia, sin pedirle prestado un peso a nadie, porque si hubiéramos hecho de esa manera entraríamos en otro proceso y en poco tiempo tendríamos una deuda pública impresionante que no nos iba a permitir seguir tomando medidas de esta naturaleza a favor de los trabajadores, cosa que ocurre en todo el territorio de la Nación Argentina”, fundamentó.

“Yo soy gobernador, pero créanme de verdad, yo no me siento gobernador, yo me siento un trabajador más, yo soy un obrero como ustedes”, sentenció; y aseveró: “Mientras yo sea gobernador la paritaria no va a durar mucho, porque este gobernador, que es un trabajador más, le va a dar todo el aumento que sea posible de acuerdo a los ingresos de los trabajadores”, al mismo tiempo que aclaró que tomen sus dichos “como una persona que cumple con su palabra”.

FMI

En otro orden, Insfrán recordó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) se creó en 1945, luego de la Segunda Guerra Mundial y que, cuando el General Juan Domingo Perón llegó al gobierno, le exigieron la firma de ese tratado, pero él se negó porque, argumentó, que eran organismos que se creaban para dominar a los pueblos. Recién en el 55’, con la proscripción del peronismo y la “Revolución Fusiladora” se concretó el acuerdo con el FMI.

“¿Y quién fue el presidente que después de mucho tiempo vino y pagó totalmente la deuda del FMI y salió de ahí? Fue el compañero Néstor Kirchner, otro peronista. ¿Qué está demostrando esto que les cuento? La línea política en lo que es a comercio y tratado internacional del peronismo”, expuso.

Y profundizó: “No es por malos ni por buenos, es porque defiende un interés, porque Perón decía: la verdadera democracia es cuando un gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, que es el interés del pueblo; y solamente eso estaba cumpliendo, una de las 20 verdades”.

Luego, el mandatario rememoró la llegada del expresidente Mauricio Macri al gobierno y las falsas promesas que realizó para lograrlo, para tomar un crédito con el FMI “que nunca se le dio a ningún país del mundo”.

“De 54 mil millones de dólares, llegaron a desembolsar 44 mil millones que entraron y así como entraron, salieron; y fueron a parar en las guaridas fiscales, que ellos muy decorosamente le llaman paraíso, pero no son paraísos, son guaridas fiscales porque ahí van a guardar su plata los que están en las cosas malas, los narcotraficantes, los evasores, todos ellos”, denunció.

Y trajo a la memoria que el expresidente Macri se comprometió a pagar, en 2022, 19 mil millones de dólares, por lo que se preguntó: “¿De dónde vamos a sacar los argentinos esa cantidad de plata el año que viene para pagarle al FMI? No hay manera”.

“Para que tengan una idea, el comercio de Argentina lo que exporta es aproximadamente 70 mil millones de dólares, pero a eso tenemos que reducir lo que importa, entonces esa balanza que es la comercial entre lo que uno importa y exporta, no nos queda esa cantidad para pagar y si nos queda pagamos eso y el pueblo argentino que se vea”, esbozó.

En ese sentido, Insfrán reprochó que “hoy ellos sin ningún problema y con la caradurez que les caracteriza, se presentan como los futuros salvadores de la Patria” y narró que, cuando le preguntaron a la exgobernadora de Buenos Aires, que ahora es candidata a legisladora por la CABA, dijo que iban a pagar porque los financistas extranjeros iban a confiar en ellos; “Ah, pero que simpático, iban a pagar una deuda contrayendo más deuda”, expresó.

También expuso que, en Formosa, “hay algunos que estuvieron bajo el amparo del Modelo Formoseño más de 20 años y hoy nos traicionaron”, ya que “se pasaron automáticamente al bando contrario y desde ahí nos acusan y nos dicen que nosotros no somos peronistas, que los verdaderos son ellos”.

“¿Ustedes les pueden creer a esas personas, que inclusive ya se fueron de candidatos de la oposición para las elecciones de 2019 y ahora están mendigando y procurando empezar otra vez en un cargo de diputado, que se presentó para un cargo superior, se bajó y quiere asegurar yendo en el primer término de diputado provincial? ¿Les parece que eso es serio? ¿Qué están pensando en los formoseños? ¿No será que sólo piensan en su interés particular? De ver cómo sigue participando con el menor esfuerzo”, interpeló.

Y afirmó: “Esta es la diferencia, nosotros estamos aquí para defender el interés del conjunto del pueblo formoseño y a nivel nacional estamos para defender el interés del pueblo argentino, con una opción preferencial que es al que menos tiene”.

Salarios dignos

Además, el gobernador instó a “tratar, en lo posible, que los movimientos sociales se conviertan y tengan ingresos verdaderamente dignos y pasen a conformar la Confederación General del Trabajo como trabajadores con ingresos dignos”.

“Ellos con total desfachatez hablan de la flexibilización salarial, que significa sacarle todos los derechos conquistados con el peronismo para que el obrero sea un insecto, que si uno tiene trabajo y le dicen que a partir de hoy no trabaja más, se tenga que ir, sin indemnización ni ningún derecho, el capitalismo es eso”, resaltó.

Asimismo, consultó: “Yo no vengo hoy a preguntarles en qué agrupación están o qué sublema les gusta, yo vengo a preguntarles una sola cosa: ¿ustedes son peronistas?”.

Los presentes contestaron que “sí” al unísono y concretaron su respuesta con un fuerte aplauso.

Entonces, el gobernador les dijo: “Si ustedes son peronistas, sepan de que yo soy el presidente del Partido Justicialista Distrito Formosa y presidente del Congreso Nacional del Partido Justicialista y en nombre de estas dos cosas vengo a pedirles a mis compañeras y compañeros que el 14 de noviembre, tenemos que llenar las urnas con boletas azules y hacer lo posible para que entren nuestros dos diputados nacionales, pero también para que entren la mayor cantidad de diputados provinciales y concejales”.

Por último, Insfrán destacó que, el peronismo no es de izquierda ni de derecha, “porque ambos lo que hacen es convertir en un insecto al hombre, uno lo explota a través del capital y el otro a través del Estado”.

“Sin embargo, el peronismo es un estadio superior, porque le pone al hombre en el centro de su política y es al hombre que quiere darle la comunidad y así, en conjunto, que tenga la felicidad del pueblo y la grandeza de nuestra Nación”, concluyó.