Insfrán presidió el acto de egreso de 67 nuevos oficiales ayudantes de la Policía de Formosa

Estos nuevos profesionales de la seguridad provincial finalizaron sus tres años de formación técnica.

Este jueves 18, en el Instituto Superior de Formación Policial, el gobernador Gildo Insfrán, encabezó el acto de egreso de la XLVIII promoción de oficiales ayudantes de la Policía de la provincia de Formosa; la XVI promoción de Técnico Superior en Seguridad Pública; y la VIII promoción de Técnico Superior en Seguridad Penitenciaria.

Se trata de 67 jóvenes culminaron la primera etapa del proceso educativo de su vida profesional y se incorporarán al desempeño de la función policial, garantizando la seguridad pública y paz social, en el territorio formoseño.

El Gobernador estuvo acompañado por el vicegobernador Eber Solís; el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Guillermo Horacio Alucín; el intendente de la ciudad capital, Jorge Jofré; ministros y ministras del Poder Ejecutivo; legisladores nacionales y provinciales; jefes de las fuerzas armadas; egresados; familiares e invitados especiales.

También el jefe de la Policía, el comisario general Juan Moisés Villagra, y el subjefe, el comisario general Norberto Rubén Mauri, así como también el director del Instituto Superior de Formación Policial, el comisario Andrés Alberto Sibert.

Para comenzar la ceremonia, se realizó el tradicional intercambio de banderas tanto nacional como provincial y, luego, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y del Himno Marcha a Formosa, interpretados por la banda de música de la Policía de la provincia.

Seguidamente, el diácono permanente de la Pastoral Policial, Roberto González, procedió a la bendición de los sables, despachos y premios que fueron entregados a los egresados.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel González, señaló que “tenemos el alto honor de acompañar al Gobernador a esta ceremonia” y enfatizó en que “este es un acto de la educación pública, porque este Instituto forma parte del entramado de la educación pública”.

Entonces, por esa razón, “para nosotros es un verdadero sentido profundamente formoseño, porque hay jóvenes de distintos lugares de la geografía provincial representados en quienes están egresando, tanto varones como mujeres”, afirmó.

“Así que estamos muy contentos y satisfechos además de que siempre para la Policía este es un acto especial”, sostuvo Gonzalez.

Respecto al balance del trabajo policial, manifestó que “fue un año de mucho esfuerzo y compromiso, en el que hemos tenido que afrontar distintas situaciones”.

Destacando que “el hecho culmine es el que nos ha brindado la Convención Constituyente, que incorporó un capítulo específico en la Constitución Provincial referido a la seguridad pública, con una concepción que está enraizada profundamente en lo que los formoseños creemos que es la seguridad pública, es decir una construcción colectiva”.

Por ende, explicó que “no es un mero acto policial, sino que es un conjunto de políticas públicas que intervienen para mejorar la vida de los formoseños y las formoseñas, fundamentalmente con la participación ciudadana”.

Estructura pedagógica de suma calidad

A su vez, al tomar la palabra, el director del Instituto Superior de Formación Policial, el comisario Sibert, consideró que este acto “de profunda justicia social, reafirma y profundiza la importancia de la educación pública de la provincia de Formosa”.

Destacó y reconoció “el esfuerzo” de los egresados y les pidió que “valoren su paso por esta casa de estudios”, recordando que “fueron tres años que recorrieron las aulas y pasillos del lugar”.

Además, resaltó que “no fue fácil porque hizo falta voluntad y deseo para lograrlo”, pero, aseguró que “es allí donde marcamos la diferencia como funcionarios públicos, formados y guiados por profesionales docentes, inmersos en un modelo de provincia que sigue creciendo a pesar de las adversidades”.

Puso de relieve que “en todo momento de su transitar el Estado provincial estuvo para apoyarlos, brindando lo necesario para una correcta formación” y logrando “una estructura pedagógica de suma calidad”.

En este sentido, resaltó “la beca que tiene cada estudiante y el plantel docente que los educa, la alimentación diaria, el servicio de salud y el gabinete interdisciplinario que los guía y acompaña” y por eso agradeció al Gobernador “por todo lo que hizo”.

Y subrayó “la construcción de pabellones para que los cadetes puedan desarrollarse de la mejor forma, instaurando un sistema de internado”.

“No todas las provincias cuentan con este soporte humano y educativo”, aseguró el director del instituto policial.

Sibert precisó que fueron 67 jóvenes los que se recibieron como oficiales de Policía, agregando que “son oriundos de distintas localidades y hoy cumplieron su sueño junto a sus familiares y seres queridos”.

Detalló que “53 de ellos son Técnico Superior en Seguridad Pública y 14 en Seguridad Penitenciaria”, marcando que “es el final de tres años de sacrificio y esfuerzo”.

Por último, se refirió al cuerpo de cadetes que egresó en esta jornada, expresándole que “compartimos la emoción que los embarga”, y señaló que “nada ha sido fácil pero todo fue realizable con el esfuerzo personal de cada uno”.

Y concluyó con el agradecimiento al “acompañamiento permanente” del ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, el doctor González, “fundamental para el éxito de este proyecto pedagógico”; al jefe y subjefe de la Policía por “el invaluable apoyo y colaboración con esta casa de estudio, con un liderazgo caracterizado por la confianza y la constante directiva, fundamental para la formación de estos nuevos funcionarios públicos”, y a los profesores e instructores “que sembraron la semilla del conocimiento y los valores en estos cadetes”.