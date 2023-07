Insfrán: “Pido a toda nuestra dirigencia del país que entendamos que tenemos que estar más unidos que nunca”

El primer mandatario encabezó la jornada, en la misma escuela que dio el puntapié inicial del operativo solidario, en 1996.

Desde la EPEP N°147 “Estado de Israel”, del barrio Juan Domingo Perón, el gobernador Gildo Insfrán convocó a la unidad justicialista, de cara a las elecciones primarias y abiertas del 13 de agosto, y a las generales del mes de octubre.

Fue, en el marco de una nueva edición del operativo integral y solidario Por Nuestra Gente Todo, que presidió, que “pertenece a los vecinos”, según expresó al recordar que en esa misma escuela, pero en el año 1996, tuvo lugar el primer operativo.

Rodeado de vecinos que le acercaron presentes y contaron anécdotas del crecimiento demográfico de la Jurisdicción Cinco, y las obras que concretó el Modelo Formoseño a lo largo de los años, Insfrán hizo un llamado tanto para los militantes de este espacio, como también a la unidad nacional del Partido justicialista.

Acompañaron la jornada el vicegobernador Eber Solís, el intendente capitalino Jorge Jofré, el jefe de Gabinete de Ministros, Antonio Ferreira, ministros y secretarios del Poder Ejecutivo, legisladores nacionales, provinciales , concejales y vecinos de la Jurisdicción Cinco.

En este marco, y de cara a las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias del 13 de agosto y a las elecciones generales de octubre, recordó que se ofrecen dos modelos bien diferenciados.

Por un lado uno que impulsa la ausencia del Estado y la privatización de los servicios de salud y educación, en detrimento de los que menos tienen, y por el otro el peronismo con sus partidos aliados, que conforman el polo de unidad nacional.

“Ese es el único modelo, no vengo a hacer demagogia, me conocen, agradezco infinitamente la confianza que me dieron el 25 de junio. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para seguir cumpliendo con ustedes cabalmente” subrayó el primer mandatario.

Fortalecimiento del sistema de salud

Durante el acto, la vecina Liliana Silva, mamá de Miriam fallecida a causa de cáncer hace cinco años, contó las peripecias que sufrió la paciente en Buenos Aires, durante la presidencia de Mauricio Macri, que retaceaba los suministros necesarios para su tratamiento, y a la vez agradeció el permanente apoyo que recibió de la Casa de Formosa, en aquel duro momento.

Insfrán dijo sentirse emocionado por este sufrido relato al recordar que en aquel entonces, cuando la provincia aún no contaba con lo suficiente para estos tratamientos oncológicos, era necesaria la derivación. “Debíamos recurrir afuera, pero no los dejábamos solos, el Estado estaba presente con sus organismos y funcionarios”.

Enfatizó que a medida que se fortaleció el sistema sanitario, Formosa cuenta con el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia, con la última tecnología disponible en la actualidad, que permite no sólo el diagnóstico del cáncer, sino avanzar en un tratamiento localizado.

Pueblo sabio e inteligente

Volviendo al contexto electoral, consideró el primer mandatario que el pueblo formoseño es “sabio, inteligente y memorioso”, y trajo a colación que durante el gobierno macrista (2015-2019) predominó un modelo con la misma ideología que tienen los candidatos actuales de la oposición.

“Es el mismo ropaje, la misma ideología” enfatizó tras advertir que esta nueva oferta “viene con mayor crueldad” porque promete políticas públicas insostenibles que culminarán con el derramamiento de sangre de los argentinos.

“El orden debe existir, pero el orden impuesto a fuego, no sirve, eso es privilegio para algunos y sufrimiento para el pueblo argentino. Pido desde aquí a toda nuestra dirigencia del país que entendamos que tenemos que estar más unidos que nunca, trabajar porque hay 2023-2027 para el gobierno nacional, no tengamos ninguna duda, será así” prometió.

Aclaró que esto se dará en primera o en segunda vuelta y anheló que el gobierno nacional imite “muchas cosas del Modelo Formoseño” y lo aplique en todo el país.

Insfrán fustigó además a dirigentes políticos de la oposición nacional que evitan mencionar a Formosa, cuando enumeran provincias gobernadas por peronistas con buenos rendimientos en la educación pública, al señalar que “solo estamos para las malas noticias”.

Precisó que en contraposición, “los formoseños estamos unidos, organizados y solidarios, por eso les decimos también que somos invencibles, porque este es un pueblo esclarecido y agradecido”.

Dijo que además, se trata de un pueblo consciente y agradecido de las obras que lo benefician y adelantó que “voy a seguir hablando aquí y donde sea, porque sé que tengo el respaldo de este maravilloso pueblo”.

Antes de finalizar su alocución, Insfrán recordó que “no hay vacaciones para el militante, lo vuelvo a repetir: el 13 de agosto tenemos que mostrar que Formosa es la provincia más peronista del país”.