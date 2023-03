Insfrán inauguró obras de refacción integral e imposición de nombre al EROSP

El gobernador Gildo Insfrán encabezó la inauguración de la refacción y remodelación integral de la sede central del Ente Regulador de Obras y Servicios Públicos (EROSP), ubicada en Avenida Napoleón Uriburu N° 57 Este de la ciudad capital. En dicha ceremonia se impuso el nombre “Dr. Luis María Fernández Basualdo” al edificio, en homenaje a quien fuera el primer administrador de la institución y diputado nacional de la provincia.

El acto llevado a cabo en la tarde de este miércoles 29 fue presidido por el primer mandatario provincial, quien estuvo acompañado por el vicegobernador Eber Solís; el intendente de la ciudad de Formosa, Jorge Jofré; el jefe de Gabinete de Ministros, Antonio Ferreira; el ministro de Planificación, Obras y Servicios Públicos, Daniel Malich; al igual que ministros del gabinete provincial, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo y diputados provinciales.

También, la fiscal de Estado, Stella Maris Zabala; la administradora general del EROSP, Claudia Villarruel; el rector organizador de la Universidad Provincial de Laguna Blanca, Enrique Morales, entre otras autoridades, además de Gloria D’Augero de Fernández Basualdo y familiares como hijos (Virginia, María Eugenia, Alejandra, Inés y Martín), nietos, sobrinos, cuñados y demás.

En el inicio, a los acordes de la Banda de Música de la Policía de la provincia, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y el Himno Marcha a Formosa.

Tras ello, se procedió a la lectura del Decreto N° 56/2023 del Poder Ejecutivo de imposición de nombre a la institución.

En dicho instrumento se destacó que “resulta un acto de justicia homenajear al doctor Fernández Basualdo, reconocido profesional de protagonismo en la vida institucional de nuestra provincia, cuya incansable y destacada labor lo llevó a cumplir importantes funciones públicas”.

En ese contexto, se resaltó su desempeño como presidente del Instituto Provincial del Seguro, organizador del Instituto Provincial del Seguro Sociedad del Estado, presidente del directorio del Instituto Provincial de Asistencia a la Producción (IPAP) y posteriormente administrador general del EROSP, desde la creación misma de dicho organismo, donde “obtuvo significativos logros en cuanto a la mejora de los servicios públicos comprendidos en la órbita de su competencia”.

“Sus cualidades personales y políticas, vocación de servicio, compromiso con el pueblo y su dedicada militancia dentro del movimiento nacional justicialista lo llevaron a la distinción de ser electo como diputado nacional por la provincia de Formosa, representación política que ejercía al momento de su fallecimiento”, se ponderó, asimismo.

Por estas razones, “el Gobierno provincial considera oportuno rendirle un justo homenaje, imponiendo el nombre de Dr. Luis María Fernández Basualdo a la sede central del EROSP”.

Acto seguido, se invitó a la señora viuda e hijos de Fernández Basualdo a recibir de manos del gobernador Insfrán el ejemplar del decreto de imposición de nombre. Luego, se descubrió la placa en el edificio.

Alegría y emoción

Por su parte, su hija María Eugenia Basualdo expresó su alegría por el momento vivido y agradeció al gobernador Insfrán, por esta noticia “que no esperábamos”.

Asimismo, resaltó que “esta fecha es muy especial porque es su cumpleaños y estamos celebrando con todo lo que ha hecho y la huella que dejó”, añadiendo que “él era un hombre que amaba esta provincia y eso es lo que nos enseñó”.

De este modo, lo definió como “líder, solidario y comprometido con lo que hacía”. Por eso, dio gracias nuevamente al Gobernador “por levantar su nombre y perpetuarlo en este lugar tan especial, que hoy de alguna manera, representa su vocación pública, su incansable labor en pos de hacer crecer nuestra provincia”.

En la misma línea, Claudia Inés Villarruel, administradora general del EROSP, se dirigió a Insfrán, señalando que “es una gran alegría recibirlo en la institución que tiene una responsabilidad pública con un servicio sentido para toda la comunidad”.

Puntualizó que el edificio está remodelado por completo y lleva el nombre del primer administrador general, “quien tuvo la ardua tarea de la constitución, organización y puesta en marcha de nuestro organismo, con una gran tarea de militancia y compromiso”.

Además, resaltó que el doctor Luis María Fernández Basualdo formó parte de la Asociación Nacional de Entes Reguladores, que en el 2013 le reconoció su labor y demostrándose el aprecio de sus pares hacia él.

Por otra parte, hizo hincapié en “la confianza depositada en este grupo de jóvenes y el protagonismo de las mujeres” que el Gobernador ha posibilitado con sus decisiones, refiriéndose a la ardua tarea que llevan adelante desde el organismo.

Y aseguró que “se seguirá el rumbo trazado por el doctor Basualdo”, en la participación constante en las reuniones de trabajo y haciendo nuestros aportes.

A su vez, aseveró que el hecho de que “los jóvenes y mujeres formemos parte de las políticas públicas del Gobierno provincial no es casualidad, es el resultado de un modelo político y de una provincia que nos incluye, nos contiene y que contempla todos los aspectos de la vida del formoseño, con más de 1460 instituciones educativas, centros de salud, hospitales y numerosas obras”.

Enfatizó en que se trata de “un modelo de provincia que genera igualdad de condiciones, promoviendo el desarrollo territorial y el crecimiento con inclusión social, pensada desde el amor”.

“Para el Modelo Formoseño, un modelo de justicia social y de equidad, la regulación del servicio público implica que las acciones de Gobierno tengan como destinatario al hombre y la mujer formoseño, para que todos puedan acceder a los servicios básicos”, concluyó contundente.

Finalmente, el asesor del Poder Ejecutivo, Rodolfo Benítez manifestó que Fernández Basualdo “era un peronista de pura cepa” y consideró que “es una enorme satisfacción que se inmortalice el nombre del doctor, en la memoria de todo lo que implica el proyecto político formoseño”.

Expuso que el doctor nació en Buenos Aires, pero destacó que “es formoseño”, justificando que siguiendo el concepto que tiene el gobernador Insfrán, “formoseño no es solo quien nace en esta tierra, sino también aquel que eligió vivir en Formosa y le dedicó toda su vida a ella”.

“Lo conocí desde muy joven, era una persona que con su presencia anunciaba a alguien que sabía templar el carácter y conquistó tantos amigos, con una capacidad para la comunicación”, lo recordó emocionado.

Además, sostuvo que fue un hombre que “logró trabajar denodadamente” y “tenía amplio conocimiento de la historia y vio las injusticias, con una capacidad para interpretar al humilde, conducir y organizar”.

Al concluir, se refirió a las personas que “dice que el proyecto formoseño está agotado, sin conocer la provincia y construyen todo con mentiras y no sobre rocas firmes”.

Y agregó: “Formosa hoy es primera en educación, salud, fibra óptica, rutas y toda la estrategia que se desarrolla sostenidamente para doblegar los obstáculos que se presentan”.