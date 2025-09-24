Insfrán inaugurará el Centro de Desarrollo Infantil del barrio Nueva Formosa

Estas acciones, enmarcadas en el Modelo Formoseño, reafirman el

compromiso del Gobierno con el pueblo, llevando infraestructuras

esenciales a cada rincón del territorio provincial.

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, continúa impulsando el

desarrollo de la provincia a través de la obra pública, con una intensa

agenda de inauguraciones que benefician directamente a la comunidad.

En esta ocasión, Insfrán dejará inaugurado un nuevo Centro de Desarrollo

Infantil (CDI), en el barrio Nueva Formosa de la ciudad capital, este jueves

25, alrededor de las 17.15 horas.

Este moderno y completo edificio cuenta con oficinas de administración,

deambulatorio y lactario; también salas de dos, tres y cuatro años; cocina y

comedor.

Además, sanitarios para niños, administrativos y otro adaptado para

personas con movilidad reducida; dos patios cubiertos y patio de juegos.

A pesar del contexto nacional, el Gobernador demuestra con hechos el

compromiso de su gestión con el Modelo Formoseño y a través de la

inversión en infraestructura clave, busca garantizar la justicia social y

equidad territorial en la comunidad formoseña.