Insfrán habilitó la Ruta Provincial N° 40 en El Chorro y un centro de salud en Teniente Fraga

El gobernador Gildo Insfrán inauguró la Ruta Provincial N° 40 en El

Chorro, durante la tarde de este lunes 22, como también un centro de salud

en Teniente Fraga, siendo el tercero en esta jornada en la que recorrió

comunidades del oeste provincial.

Con estas obras cerró el primer día de la gira por esa región que continuará

este martes. En el acto en El Chorro lo acompañaron el vicegobernador

Eber Solís y comitiva oficial, integrada por ministros, ministras y

funcionarios del Gabinete Provincial.

Estuvieron también presentes legisladores provinciales y nacionales; el

intendente de El Chorro Alejandro Moreno e intendentes de otras

localidades vecinas invitados al acto, autoridades policiales y de otras

instituciones que se dieron cita a esta ceremonia.

Al inicio del acto entonaron los Himnos Nacional Argentino y Marcha a

Formosa, con los sones de la Banda de Música de la Policía de Formosa.

Acto seguido, se dio lectura al instrumento legal por el cual el Municipio

declaró al mandatario Huésped de Honor, al igual que al Vicegobernador y

comitiva oficial.

Seguidamente, un pastor bendijo a todas las autoridades y destacó que

como iglesia siempre están orando por la provincia.

Tras ello, Moreno enfatizó que la llegada del Gobernador fue un orgullo y

le agradeció en nombre de la comunidad de El Chorro por la concreción de

esta obra vial y otras materializadas por el Gobierno provincial.

Calificó que “es magnífica esta obra del Modelo Formoseño”, del cual

“somos hijos”, y marcó que “Formosa es una provincia de oportunidades”,

porque prueba de ello, “yo pude crecer y hoy estoy representando a mi

pueblo, que es un orgullo”.

Después señaló que en esta jornada estuvieron recorriendo desde temprano

Santa Teresa, María Cristina, Lote 8, “inaugurando hermosas obras: centros

de salud, escuelas; después en El Potrillo, un Centro de Desarrollo Infantil

(CDI), el cual es importantísimo para una comunidad que la estaba

necesitando”.

“En especial para las mujeres con hijos, porque podrán tener un espacio

destinado al cuidado de ellos y así podrán ellas hacer sus artesanías o

estudiar también”, es decir que les permitirá poder “desarrollarse como

trabajadoras, entonces qué mejor que dejar a sus hijos allí, donde les

brindarán un buen cuidado a ellos con personas capacitadas para estas

cuestiones”, puso en relieve.

Lo mismo que valoró el remate de hace pocos días de pequeños

productores paipperos, donde 1400 cabezas fueron comercializadas al

mejor precio.

“Por consiguiente, tenemos que apoyar a este Modelo Formoseño y a

nuestro gobernador Insfrán y vicegobernador Solís”, y se comprometió a

este 26 de octubre, fecha en que se celebrarán las elecciones legislativas

nacionales, a “redoblar los esfuerzos” para superar los resultados de las

elecciones pasadas que fueron ampliamente favorables para el Frente de la

Victoria.

Caffa

El segundo en hacer uso de la palabra fue el administrador general de la

Dirección Provincial de Vialidad (DPV), el ingeniero Javier Caffa, quien se

refirió a esta obra, a la que definió como “de carácter social, de estricta

justicia social”, al igual que es “estratégica, de equidad territorial y una

demostración más de lo que es el Modelo Formoseño”.

Y realzó que “esto solo es posible en Gobiernos peronistas como el que

tenemos en Formosa”, para luego hacer un repaso de la historia de cómo

surge inicialmente esta obra.

En principio, el 6 de septiembre de 2013, en un Operativo “Por Nuestra

Gente, Todo”, celebrado en El Chorro, recordó que el gobernador

anunciaba que se iba a construir, esto es, “abrir la traza de un camino que

iba a unir la localidad con Fraga y la ruta nacional N° 81”.

En efecto, en diciembre de ese año se comenzó con la construcción de esa

traza, que para enero de 2016 estaba terminada, tras lo cual, se hizo “la

apertura de ella, el cuneteo, colocación de alcantarilla, liberándola”.

71 kilómetros

Esto es, precisó Caffa, “71 kilómetros que unen Fraga con El Chorro y

todas las comunidades atravesadas por esta traza. Mientras que, el 17 de

septiembre de 2017, se celebraba el primer remate en El Chorro y, en esa

oportunidad, el Gobernador también anunciaba ya las obras básicas y del

estabilizado granular de, en ese momento, camino vecinal”.

Fue así que se comenzó a trabajar en ello en el 2022 y en el 2024, se

terminó, se dividió en cuatro secciones en un tiempo récord. De esa

manera, se construyeron, según apuntó, no solo el estabilizado granular,

sino toda la obra básica. Es decir, el movimiento de suelo con

compactación, por ejemplo, “ya que el anterior camino tenía lugares donde

se cortaba por las cañadas”.

Continuó detallando que también “esta obra incluye todo el sistema de

drenaje, alcantarillado, tanto transversales como laterales, aparte de la

señalización que es muy importante para la seguridad vial”, para

finalmente, “hoy, 22 de septiembre, inaugurar esta ruta, antes camino

vecinal 4000”.

Agregó, asimismo, que “tiene un carácter social, productivo y económico

de vinculación para la comunidad que vive en esta zona de la provincia”, y

acentuó, en ese sentido, que como el gobernador Insfrán “conoce la

provincia y las necesidades de su pueblo”, fue que “tomó la decisión que

hoy se hizo realidad”.

“Esto es una demostración de lo que es el Modelo Formoseño para el resto

del país”, remarcó categórico, puesto que “es una política con los números

con superávit, pero con la gente adentro, con justicia social, equidad

territorial”.

Por ello, el titular de la DPV pidió seguir respaldándola, acompañando este

26 de octubre a los candidatos a diputados nacionales del Frente de la

Victoria.

El gobernador fue el último orador en el acto, quien seguidamente

acompañado por las demás autoridades, realizó el tradicional corte de

cintas y descubrimiento de placa recordatoria.

A su paso, la gente se acercaba a saludar al primer mandatario, quien así

oficialmente dejaba habilitada la RP N° 40. Después se trasladó a Teniente

Fraga para hacer lo propio con un centro de salud, el tercero en un solo día

por parte de la gestión provincial que no se detiene en la ejecución de obras

a lo largo y ancho del territorio provincial.