Insfrán: “Faltan 30 días para que elijamos en qué modelo de país queremos vivir”

El gobernador Gildo Insfrán encabezó este viernes 22 el acto de inauguración del nuevo hospital para la localidad de Los Chiriguanos (Departamento Bermejo). En la oportunidad además anunció la designación de tres médicos para la comunidad y entregó una ambulancia cero kilómetro.

Acompañado por el intendente Antonio Caldera, diputados nacionales, diputados provinciales, ministras y ministros del Poder Ejecutivo, intendentes de comunidades vecinas, el primer mandatario provincial dirigió palabras para la comunidad que participó del acto de inauguración de las flamantes instalaciones del nuevo hospital.

En la ocasión, el primer mandatario pidió a la población el acompañamiento a los candidatos de Unión por la Patria en las elecciones generales del 22 de octubre, como también anunció obras proyectadas para Los Chiriguanos, entre las que se destacan veinte viviendas para la comunidad originaria, iluminación para la cancha de fútbol y la próxima licitación de una nueva planta de agua potable.

En ese contexto, advirtió que restan 30 días para las elecciones del 22 de octubre, donde elegiremos “en qué modelo de país queremos vivir.

Al referirse al nuevo hospital que dejó inaugurado, explicó que no solo tiene una estructura edilicia importante, sino que lo fundamental es el recurso humano que le da calidad al sistema sanitario de la provincia.

“La directora hablaba que hace 18 años está acá, ella sola, le anticipo que a partir de hoy tendrá tres médicos más” anunció Insfrán, ganándose el aplauso de la concurrencia.

A continuación destacó que en los últimos cinco días encabezó actos donde dejó inauguradas 25 obras de infraestructura y subrayó que la provincia de Formosa “se ha transformado” gracias al Modelo Formoseño.

Recordó que esta carta de navegación permite a los hombres y mujeres realizarse en su propia tierra, vivan donde vivan. “Tienen salud, educación, conectividad, nada les falta” enumeró y añadió que a la oferta educativa se sumó la Universidad Provincial de Laguna Blanca, con cuatro carreras en marcha y próximamente la carrera de medicina.

Sistema de salud único en el país

El Gobernador se refirió al sistema público de salud de la provincia, que fue elegido en los últimos años por 205 médicos y médicas que solicitaron trabajar en él, valorando la oferta local.

“En ninguna parte del país tendrá el sistema público de salud todas las cosas que tenemos en Formosa. Muchos nos hablan de telesalud, pero la única provincia donde verdaderamente existe la telesalud es en Formosa” explicó al referirse a la posibilidad que tienen todos los hospitales del interior provincial de realizar interconsultas con los Hospitales Evita y de Alta Complejidad, merced a la conectividad y planificación existentes.

Obras

Gildo Insfrán enumeró las obras de infraestructura que lleva adelante el gobierno provincial en Los Chiriguanos: la construcción de la Escuela Evangélica Misión Noé, el acueducto desde Chiriguanos a Laguna Yema, la refacción y ampliación del matadero municipal, 40 viviendas urbanas, la EPEP 99, tribunas e iluminación para cancha de fútbol y la EPEP 478 en La Rinconada.

Además, anunció la licitación de la nueva planta potabilizadora de agua y que están proyectadas una veintena de viviendas para la comunidad aborigen, como también la iluminación de la cancha de futbol, para poder practicar este deporte en horario nocturno, atento a las altas temperaturas reinantes.

“No me doy por entregado”

Asimismo solicitó a la población no repetir los resultados electorales de las PASO del 13 de agosto, al señalar que el parámetro deben ser las elecciones del 25 de junio. “Es el compromiso que les pido a todos, no se equivoquen con los foráneos que vienen, con las soluciones fáciles que a través de las redes sociales exponen desde la capital Federal” expresó.

Cuestionó asimismo las propuestas de los candidatos de la oposición que consideran que el pueblo debe pagar por educación y salud pública, mientras que otro propone una quita de subsidios, con las consiguientes dificultades que podrá acarrear a los ciudadanos.

“Imagínense si se saca y se tiene que pagar la tarifa plena (de energía eléctrica), quien tendrá estos servicios en su casa. Eso solamente puede decirle un trastornado que solo conoce la capital federal, porque ni ahí pudieron combatir las villas, vienen a buscar villas a Formosa, al norte del país, para qué vienen tan lejos, si ahí tienen villas” se preguntó.

Tras advertir que “aquí hay dignidad en el pueblo”, recordó que la provincia de Formosa obtuvo el primer lugar en el Índice de Gíni, un sistema que tiene como fin medir la desigualdad en la distribución del ingreso según el Ingreso Total Familiar, mientras que CABA ocupó el último.

“Ahí está la oligarquía, ellos son dueños de los grandes negocios inmobiliarios, espacio que encuentran hacen edificios, es el lugar donde menos existen propietarios de casas, la mayoría son inquilinos” recordó.

Expresó que el electorado no puede de ninguna manera depositar su esperanza en este sector, que lejos está de preocuparse por los problemas, si no tuvieron inconvenientes en detener la construcción de un Acueducto que llevaría agua hasta Ingeniero Juárez.

“No me doy por entregado, vamos a seguir trabajando para que se haga ese acueducto como también para que se reactive el Ramal C25, a esto que lo escuchen nuestros legisladores, tienen que pelear por esto, nos merecemos” consideró. Al finalizar, pidió votar la boleta completa de Unión por la Patria el 22 de Octubre.