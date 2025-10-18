Este viernes 17 de octubre, con motivo de conmemorarse el 80° aniversario
de aquella gesta histórica que transformó la vida política del país, el
gobernador de Formosa y presidente del Partido Justicialista Distrito
Formosa, Gildo Insfrán, celebró esta fecha trascendental.
“Hoy celebramos uno de los hitos más importantes de nuestra historia: la
unión indestructible entre el pueblo y Juan Domingo Perón, dando inicio al
movimiento que cambió para siempre el destino de la Argentina”, sostuvo.
Asimismo, recordó que aquel 17 de octubre de 1945 “el pueblo salió a las
calles a defender a su conductor”.
Y consideró que esa lealtad “sigue viva en cada lucha por la justicia social,
la igualdad de oportunidades y la dignidad del pueblo argentino”.
Insfrán evocó el Día de la Lealtad Peronista
