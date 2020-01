Insfrán dejó inauguradas obras de refacción de camping de cooperativa “El Chajá” en Pirané

Criticó duramente al gobierno nacional que lideró Mauricio Macri por endeudar al país y a algunas provincias. Anunció el inicio de la obra de reconstrucción y bacheo de la ruta provincial Nª3 que se había demorado por la situación económica del país.

El gobernador Gildo Insfrán encabezó este jueves el acto de inauguración de las obras de remodelación y ampliación del camping de la cooperativa “El Chajá” de Pirané. La ceremonia tuvo un amplio acompañamiento de la comunidad, que celebró la visita del primer mandatario.

Acompañó también el vicegobernador Eber Solís, el presidente provisional de la Legislatura Armando Felipe Cabrera, el jefe de Gabinete Antonio Ferreira, el intendente local Mario Diakovsky, ministros del Poder Ejecutivo, diputados provinciales.

En primer término, se leyó el decreto por el cual se declaró huésped de honor a Insfrán, tras lo cual el primer mandatario entregó donaciones de elementos deportivos, pecheras para guardavidas que trabajarán en la pileta olímpica del campus.

Luego, tomó la palabra el presidente de la cooperativa, Mauro Reducindo Agonil, el intendente Diakovsky y el subsecretario de Deportes Mario Romay.

Durante su alocución, el gobernador le contestó a los que decían que la inauguración de las obras del camping tenían algún tinte electoral, al señalar que “Nosotros no trabajamos para una elección, sino para varias generaciones, que se queden tranquilos” y agregó “Nosotros hablamos y cumplimos, no usamos mentiras como otros, para usar a un pueblo y buscar beneficios. Trabajamos para nuestra comunidad”.

Comentó el mandatario que “Hace pocos días un periodista de la prensa porteña se sorprendía diciendo como puede ser que la provincia más pobre tenga superávit fiscal. Como estamos en un mundo globalizado, desde aquí le digo que venga a Formosa a ver como es administrar y con qué justicia distribuir la poca o mucha riqueza que existe”.

País desguazado

“Nos dejaron un país desguazado, con todos los indicadores macro económicos desesperantes, las medidas que el Presidente y Cristina, los senadores y diputados tuvieron tomar, apurar estas leyes de emergencia indican la condición en que estamos” destacó.

Al hablarle a los más poderosos del país, dijo que “Tienen que entender que nadie se realiza en una comunidad, Nación o continente que no se realiza. Vamos a ocuparnos de nuestra provincia y Nación, esa patria grande que nuestros próceres soñaron”.

“En la provincia logramos la independencia económica, tenemos soberanía política y construimos justicia social. Desde este costado norte hemos levantado la voz de la unidad, esa unidad que utilizaron en Pirané para tener un gobierno municipal que piense en los que menos tienen, en una comunidad que se desarrolle, que progrese, que tenga sueños y aspiraciones, y se puedan lograr” señaló.

Dijo que eso ocurrió porque Pirané entendió el mensaje de unidad, a pesar de que compitieron cinco candidatos a intendentes, el ganador fue Mario Diakovsky a quien felicitó. No obstante les agradeció por estar presentes en el acto a los demás candidatos “todos juntos” y al intendente le dijo “La alegría es que están todos juntos, vos como pastor tenés que pastorear tus ovejas, dejar a las 99 y buscar a la una que falta”.

En otro párrafo de su discurso, el gobernador puso en valor la importancia de la obra que quedó inaugurada al señalar que será de utilidad de toda la comunidad, incluidos los estudiantes de la carrera de educación física que hasta el momento debían alquilar piscinas privadas para sus prácticas.

País

“Sé que las soluciones no llegarán rápido, hay que ser conscientes, pero estoy seguro que las decisiones que toma el Gobierno nacional siempre serán en beneficio de quien menos tiene, no duden tampoco ustedes” y anticipó que Formosa tuvo anticipación, administró sus recursos y planes para que la crisis que afecta al país no impacte tanto.

(..) pero igual nos golpeó, en otros lugares peores, donde las provincias están endeudadas, porque los que llegaron al gobierno en el año 2015 les ofrecían créditos en dólares, uno iba al Ministerio del Interior y te ofrecían, a mí me ofrecieron mil millones de dólares en crédito para la provincia, que no quise. Me querían explicar las bondades de ese crédito, pero no quise, porque era en dólares.” Reveló.

Lamentó que las provincias que confiaron en el gobierno de Mauricio Macri se hayan endeudado, por la grave crisis que atraviesan ahora.

Denunció que “Ellos querían hacer lo que el imperio hace con la Argentina: hacer endeudar a las provincias para que después dependan del gobierno nacional. Es lo que pasa ahora, la Argentina depende de los acreedores, nunca se endeudó tanto al país en tan poco tiempo como hizo el gobierno anterior y esto hay que pagarlo”.

Insistió en señalar que “Terminó la joda, hay que pagar, la joda fue para unos pocos y esos pocos los créditos que entraban, en la misma cantidad salían, porque se nos había dicho que esos créditos que tomaban era para hacer rutas, ayudar a las pymes, industrias, generar puestos de trabajo”

Dijo que ante este panorama, el presidente Alberto Fernández está intentando frenar la caída de la economía con distintas medidas, para después poder crecer y criticó a los que ya le están pidiendo soluciones inmediatas, imposibles de cumplir.



Para el gobernador, es necesario buscar los medios necesarios para dar a conocer esta situación a todo el pueblo argentino. “No soy quien para aconsejar, pero como representantes del pueblo formoseño creo que amerita que el Estado, el gobierno nacional utilice todos los mecanismos que tenga a su alcance para hacer conocer al pueblo la verdad situación en que recibió el estado de la nación” señaló.

En marcha

“Cuando inauguramos la escuela de El Corralito anuncié la reconstrucción y bacheo de la ruta 3, no se empezó porque se hizo la licitación, no es que no quieran trabajar los empresarios, era en el momento que en la Argentina no había precios, no podían decir hasta cuanto cotizar y se tuvo que declarar desierta” reveló.

Dijo que la licitación se declaró desierta y realizar nuevamente, tras lo cual la obra está en marcha, desde Villa 213.

“De acuerdo al contrato en 180 tiene que estar, pero ya sabemos cómo es la obra pública, por ahí el tiempo no permite, pero ojala que en 180 días podemos terminar, desde ahí podemos pensar en las obras que nos pidieron para Pirané” adelantó.

La obra

La obra ejecutada con fondos provinciales consiste en una superficie intervenida de 27 mil metros cuadrados en total, que cuenta con distintos sectores de esparcimiento. En el acceso, además del hall de entrada, se ubican los baños. En la parte de las piletas de natación, cuenta con una olímpica de 20 x 50 metros; una para niños, de 10 x 20 metros; la casilla para los equipamientos electromecánicos y filtros; las pérgolas y duchas.

En el sector deportivo, se construyeron tres canchas de vóley sobre césped, una cancha de fútbol 5 también sobre césped, un playón polideportivo con demarcación de diferentes canchas y otra de fútbol de campo.

Además, hay una zona de juegos infantiles con toboganes, hamacas, trepadores y pérgolas. También se habilitarán quinchos, con cinco de 3 x 9 metros, parrillas y dos canchas de bocha.

La parte se servicio tiene sanitarios con vestuarios, confitería con salón, barra y cocina, admisión y control sanitario, oficinas, una vivienda para el encargado y un depósito.

Al igual que los senderos de hormigón que cuentan con columnas metálicas, farolas de iluminación de exterior, pérgolas, arborización y parquizado. Todo está construido con pisos cerámicos, carpinterías de aluminio y cubierta de tejas francesas.