Insfrán: “Cuando prometo, cumplo; ése es el valor de la palabra”

El gobernador Gildo Insfrán inauguró este martes 10 los nuevos edificios de los establecimientos escolares de la EPEP N° 445 “Dr. Esteban Laureano Maradona” y el JIN N° 48, ambos en el barrio capitalino Liborsi. Durante su discurso, sostuvo que una virtud que lo caracteriza es que las promesas que realiza a la comunidad las cumple.

Al hacer uso de la palabra durante el acto recordó que en los cuatro años de macrismo se privilegió la ideología del individualismo y la meritocracia. “De esto estamos saliendo y hemos batallado estos cuatro años. Les dije vamos a ir más lento, pero no nos vamos a detener y así lo hicimos”, subrayó, enfatizando que el pueblo formoseño fue capaz de entender que “teníamos que estar todos unidos y organizados y, por sobre todas las cosas, que teníamos que ser solidarios”, lo cual es la base el Modelo Formoseño, que con la llegada del presidente Alberto Fernández se replicó a nivel nacional.

Con motivo de inaugurar la obra educativa 1374 en lo que va de su gestión al frente del Ejecutivo Provincial, Insfrán comenzó diciendo que los tiempos han cambiado. “Antes en la década del 80’ y 90’ hablar de escuela era conseguir la resolución de la creación de la misma. La escuela no existía como edificio porque para eso se tenía que encargar el director o directora de la comunidad y es importante que no nos olvidemos porque si no parecería que todas las cosas son fáciles de conseguir”, señaló.

Luego les habló a los padres, marcándoles que “hoy venimos a las reuniones y nos ponemos a pedir. Queremos aires acondicionados en las aulas, queremos computadoras, queremos pavimento, nos falta iluminación, falta seguridad. Y es fácil poner el canasto sobre la cabeza del otro y no pensar que un país se desarrolla cuando se desarrolla en conjunto; porque ninguna comunidad se desarrolla, sino es en conjunto”.

Hizo notar que ése fue el modelo que pregonó el macrismo en los últimos cuatro años: el individualismo y la meritocracia. “Como dije en mi discurso del 1º de marzo en la Legislatura Provincial, el distrito más rico fue el más privilegiado durante estos cuatro años. Lo primero que hizo el expresidente Mauricio Macri fue firmar un decreto y aumentar casi tres veces el índice de coparticipación de ese distrito en desmedro de las otras provincias; pero no conforme con eso también el 80% del presupuesto nacional –en concepto de libre disponibilidad que tiene la Nación- se invirtió en ese distrito más rico”.

El titular del PEP calificó lo antes expuesto “como un Gobierno antipopular, extremadamente unitario, como lo denuncié desde el principio de su llegada al poder en diciembre de 2015. Y hoy vuelvo a decir que estaba en lo cierto, nos dejaron un país diezmado, una tierra arrasada y que hay que reconstruir, pregonando una ideología popular y nacional que incluya a todos”, sosteniendo que no es tarea fácil, pero que el presidente Alberto Fernández lo está haciendo “acompañado por todos los partidos que formamos la columna vertebral del Justicialismo para así poner de pie a la Argentina”.

Justicia social

En otro tramo de su discurso, siguió reflexionando sobre la ideología del individualismo que promovió en el país Cambiemos, privilegiando la timba financiera por sobre el desarrollo y bienestar de los argentinos. Por ello muy categórico dijo: “No esperemos que nadie de afuera nos van a ayudar, no esperemos que el imperio se ampare de la situación de la Argentina porque en todos los tiempos de la humanidad lo único que hizo fue arrasar a los pueblos”.

Al referirse al imperio estadounidense agregó que no conoce “la justicia social”, es un país donde “quien no tenga un seguro de salud se muere en la puerta del hospital, quienes no tienen para pagar la educación no pueden estudiar y si van a una educación pública tienen que pagar aún después de recibido hasta el último centavo”.

Y continuó: “El obrero no puede faltar a su trabajo, no tiene aguinaldo, no tiene vacaciones pagas. Un obrero llega a su trabajo y el patrón le dice: ‘a partir de ahora usted está despedido’ y no tiene indemnización de nada, éste es el modelo que tuvimos en estos cuatro años; lo quisieron imponer en Argentina cuando hablaban de la reforma laboral”, sintetizando que “si la macroeconomía no va de la mano de la justicia social no hay pueblo que puedan callar esa injusticia”.

En esa línea el mandatario formoseño aseveró que “de esto estamos saliendo y hemos batallado estos cuatro años. Yo les dije vamos a ir más lento, pero no nos vamos a detener y así lo hicimos”, agregando que el pueblo formoseño fue capaz de entender que “teníamos que estar unidos y organizados y, por sobre todas las cosas, que teníamos que ser solidarios”, ya que “estas tres palabras son la base que sostiene el Modelo Formoseño, que se hizo escuchar cuando alzó la voz al resto de la Argentina y permitió construir el proceso de unidad que nuevamente devolvió a todos los argentinos un Gobierno nacional y popular”.

“No fueron momentos fáciles, nos hicieron operativos duros, salvajes, utilizando fuerzas federales”, marcó, recordando las operaciones mediáticas de las que fue víctima. Señaló de igual manera que no guarda “odio ni rencor, pero sí quiero aclararles que soy muy memorioso. No me voy a cansar de marcar esto permanentemente, no debe ocurrir nunca más en la Argentina”, lamentó al aludir el profundo daño que hizo la gestión macrista a millones de argentinos que nuevamente hoy están sumidos en la pobreza y la miseria.

Ante lo expuesto, el gobernador Insfrán volvió a pedirle a la ciudadanía que sea paciente “porque nosotros no somos improvisados, estamos atendiendo las necesidades más urgentes, Formosa es muy grande son 74.600 kilómetros cuadrados que tenemos que atender”.

“Puedo tener muchos defectos, pero tengo una virtud: cuando prometo, cumplo; ése es el valor de la palabra. Pero también sé administrar como corresponde lo que ustedes me han dado para que lo haga, con austeridad y seriedad. Por eso tenemos hoy una provincia desendeudada. Una provincia que con recursos propios y de todos los formoseños hizo entrega de nuevas obras educativas para la comunidad”, manifestó.

Aumento salarial transitorio

También en su discurso Insfrán refirió al aumento del 15% otorgado a la Administración Pública, enfatizando que “escuché decir que era poco, que pedían un básico de $62 mil y yo quiero preguntarles a esas personas que hablan, ¿qué hicieron en estos cuatro años?”.

Al mismo tiempo, respondió que quienes ahora critican: “Durante estos cuatro años no los escuché decir nada de estas cosas y es porque fueron cómplices de defender lo más indigno que se puede defender como ser humano que es la injusticia”.

El primer mandatario además reiteró nuevamente que el aumento del 15% es transitorio debido a que la Nación no cuenta con el Presupuesto 2020, lo que “hace que no tengamos idea de lo que hemos recibido del Gobierno anterior”.

En consecuencia, “tampoco Formosa tiene presupuesto provincial”, pormenorizando que ante este escenario actual “lo único que quiero es que sepamos cuál es nuestra realidad y dentro de esta realidad es lo que nosotros pudimos hacer”.

Finalmente, para cerrar felicitó a las mujeres en su día, recordando que para él “los 365 días del año se debe reconocer a todas las mujeres, no únicamente el 8 de marzo con motivo del día Internacional de la Mujer”.

En ese sentido, recordó la enseñanza de su madre: “Esa mujer nos decía a mis hermanos y a mí como parte de su enseñanza que a una mujer jamás se la califica, sino que a la mujer se la cuida, se la ama porque así van a saber lo que es hermoso en la vida”.