Insfrán: “Cuando hablo de porteños me refiero a los oligarcas”

En la mañana de este miércoles 3 de mayo, el gobernador Gildo Insfrán inició la segunda jornada de la gira por el extremo oeste provincial y fue en la localidad de El Potrillo con el operativo solidario “Por Nuestra Gente, Todo”.

Allí, el primer mandatario provincial dialogó con la comunidad y refutó publicaciones de la prensa nacional. En un pasaje de alocución aclaró que “cuando hablo de porteños, me refiero a los oligarcas”.

Recordó los inicios de El Potrillo y mencionó que “antes solo había un camino, algunas casas precarias, para que tengan agua había un camión aguatero y los tambores a cada metro que se llenaban para que las personas se acercaran a consumir”.

Ante lo relatado, según testimonios recabados por AGENFOR, expresó: “Imagínense ustedes que se tuvo que instalar una torre enorme para tener comunicación, que era un equipo de radio”.

“Tenemos muchas historias juntos y es cierto que así empezamos en El Potrillo y ver cómo está hoy nos llena de orgullo”, esbozó e indicó: “Por supuesto que faltan cosas y vamos a seguir haciendo, de eso no hay que tener dudas”.

Como parte del relato de progreso de la zona, habló de Eugenia y Mariana, “dos mujeres que trabajaron muchísimo, fundamentalmente por la educación”.

“El director de la escuela es nacido y criado aquí, es decir que el trabajo realizado por ellas dio frutos y seguirá dando”, sostuvo categórico y agregó: “Hoy hay muchos profesionales”.

Asimismo, se refirió en específico al área de salud, manifestando que empezaron a venir más profesionales “después de la pandemia, porque conocieron nuestro sistema sanitario”.

Y afirmó: “No les miento cuando les digo que el mejor sistema de salud del país lo tiene Formosa. Es así, yo no vengo a mentirles ni a subestimar a nadie”.

Ataque

En el mismo orden, respondió a los ataques recibidos por medios de comunicación porteños, ante dichos realizados por el Gobernador en la primera jornada de la gira.

“Se ofenden por todo lo que dije ayer (martes). En las emisoras de los porteños decían de mí cualquier cosa. No me importa nada, pero sí me importa decirles todo y les repito, yo soy de aquí y de aquí no me voy a ir”.

Y añadió: “Lo que digo también es verdad, porque es un distrito privilegiado (CABA), tiene 206 kilómetros cuadrados y nuestro suelo tiene 74.600 kilómetros cuadrados. Es más, aquí tenemos que hacer 14 mil metros de cañerías para llevarle agua a 15 a 20 familias”.

“Lo de ellos es muy distinto –contrastó-. Aquí es mucho más difícil y sin embargo lo tenemos y es gracias al esfuerzo de todos, porque no es logro de una persona, sino de todos”, insistió y amplió: “Cada uno aportó su granito de arena y tenemos lo que tenemos hoy en salud, en educación, en agua potable, conectividad”.

Respecto de este último hizo un repaso breve del avance obtenido. Relacionando con sus inicios, aseveró: “Primero teníamos energía de generación local y hoy estamos interconectados al sistema energético nacional”.

“Sé que tienen quejas, porque están ubicados en el último extremo, entonces, a veces la tensión no es la que se necesita, pero estamos trabajando porque en Ingeniero Juárez vamos a poner los paneles solares para generar 10 megas más que van a permitir que ustedes tengan más tensión, y por lo tanto la energía va a seguir siendo mejor”, explicó.

“Hoy ustedes están conectados al mundo y esto ni siquiera era soñado, no lo pensábamos y, hoy pueden usar internet porque la infraestructura lo permite”, afirmó y señaló: “Las escuelas tienen la sala de informática con internet”.

Asimismo, en el área de salud, “antes había una sola médica (Cristina Mirassou) y agentes sanitarios capacitados por ella, con un botiquín con lo que consideraban indispensable y se comunicaban por radio, no había caminos, a eso yo llamo radio salud y ahora lo que hacemos es lo que se llama tele salud”, comentó.

Prosiguió: “Antes, para una tomografía había que llegar a la Capital y, a veces, había hasta que esperar varios turnos, pero hoy tienen el tomógrafo en Ingeniero Juárez, y no hace falta tener los profesionales, porque la imagen se toma aquí e impacta en el Hospital de Alta Complejidad, en donde es visto por el profesional especialista, quien también diagnostica”.

“Por eso digo que tenemos el mejor sistema de salud”, volvió a reiterar Insfrán.

Juventud

También, se dirigió a los jóvenes, diciéndoles: “Yo no los subestimo, al contrario, son el presente, pero no vayan a creer que todo lo que ven y disfrutan estuvo siempre. No, esto es gracias al esfuerzo de muchos de sus padres, abuelos, hermanos mayores”.

“Por ahí ven cosas que no son ciertas y la única verdad es la realidad y la realidad es la que viven aquí y si no creen pregunten cómo era antes y como fuimos creciendo”, continuó.

No obstante, remarcó que “los jóvenes deben seguir el mismo proceso, porque si se conforman con lo que ya está, en vez de ir para adelante, se irá para atrás. No vayan a ir a buscar a otro lado, ni esperen que venga gente de otro lado para resolver nuestros problemas, lo vamos a hacer entre nosotros y entre todos”.

“Y, hablando de la Argentina, Juan Domingo Perón dijo que a este país lo salvamos entre todos o no lo salva nadie” y siguió: “También expresó, si no somos capaces de que en el mundo exista el Justicialismo, el destino que tenemos nosotros como humanidad es aceroso, y eso estamos viendo”, aseguró.

“Estamos viendo que la riqueza está concentrada en manos de pocos a costa de la injusticia social la cual está dada por falta de educación, de salud, fundamentalmente de alimentos –planteó-. Los dos sistemas que se formaron después de la Segunda Guerra Mundial, el capitalismo y el comunismo lo que hacen es explotar al hombre, porque son materialistas”.

Dijo que el primero “explota por el capital y el otro a través del Estado”, en cambio “la ideología que piensa en el hombre es el Justicialismo, por eso lo nuestro es la tercera posición y tenemos tres banderas: la independencia económica, la soberanía política y la justicia social para la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación”, explicó.

Distribución no equitativa

“Capital Federal es el distrito más rico y beneficiado por el Gobierno nacional que es de todos, solo tiene el 6% de habitantes con 206 kilómetros cuadrados y llevan el 35% del presupuesto nacional y al lado está una provincia que es más extensa con más habitantes (Buenos Aires) y tiene el 25%, y el resto es para nosotros”.

“Y fíjense que en la provincia de Formosa tenemos personas que defienden estas cosas”, lamentó.

Además, aclaró que “cuando hablo de porteños me refiero a los oligarcas, no tiene que ofenderse el obrero, porque él también está sufriendo la oligarquía” y comentó que le sugirieron que haga silencio, pero consideró que “se enojen, ellos tienen todo el día para hablar y decir”.

También, agregó: “Los del interior somos todos pobres, ellos vienen a buscar pobres acá, pero para qué vienen si en Recoleta, en donde viven van a encontrar en la vereda de las calles familias viviendo con su calentadorcito. Acá somos pobres, pero dignos, porque tenemos purezas, y si queremos comer, acá pasa el río y tenemos pescados”, refutó.

“Mientras estamos hablando en esta asamblea ya se está atendiendo en las distintas áreas de servicios que tiene el operativo solidario por Nuestra Gente, Todo. El martes se atendieron 3300 personas solamente en salud, entonces, díganme si este operativo no es solidario”, concluyó.