Insfrán: “Así como el 25 de junio defendimos el Modelo Formoseño, el 22 de octubre hagamos lo mismo con el proyecto nacional”

El mandatario, además, anunció la construcción de un puente de hormigón sobre el riacho El Porteño, el enripiado de cinco kilómetros hasta Primera Punta y una nueva planta de agua potable.

En el marco de la inauguración del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) y la entrega de viviendas en la localidad de Buena Vista, el gobernador Gildo Insfrán habló a los presentes y los instó a “votar a Unión por la Patria” en las próximas elecciones del 22 de octubre para “defender el modelo nacional”.

Al tomar la palabra, valoró la inauguración de dichas obras y dijo que llevarán a cabo la construcción de un puente de hormigón sobre el riacho El Porteño que “hace mucho tiempo el presidente de la Comisión de Fomento viene gestionando”

“Eso se estaba gestionando por un fondo nacional que no salió, la provincia se va a hacer responsable y construir el puente de hormigón. Porque eso es lo bueno del Modelo Formoseño, que cada uno pueda realizarse en el lugar donde nació, es la forma de amar su lugar”, indicó.

Y también recordó que, en dicha localidad, se está ejecutando la escuela N°399, al mismo tiempo que anunció cinco kilómetros de enripiado hasta Primera Punta, la nueva planta de agua potable de 200 m3/hora y el anillado de 21 hectáreas para el reservorio de agua cruda.

En otro orden, el titular del Poder Ejecutivo sostuvo que “el 25 de junio, el pueblo formoseño defendió este Modelo Formoseño” y pidió que el 22 de octubre, hagan lo propio con el proyecto nacional porque “esta no es una elección cualquiera, todo esto que estamos hablando y estos beneficios, sea cual sea el candidato menos el de Unión por la Patria (UxP), sacan todo”.

“No me voy a cansar de decir y repetir, no nos dejemos engañar”, sentenció.

Luego, Insfrán dio una clase magistral de peronismo y aclaró que “los peronistas no somos de izquierda ni de derecha” sino que “somos la tercera oposición”, al mismo tiempo que esbozó: “Yo sé que ustedes saben esto, pero lo explico porque a veces los medios no transmiten como uno dice las cosas”.

“Derecha e izquierda se llama a la división que hubo post guerra, el mundo se dividió en el mundo capitalista y el comunista, pero Perón dijo no: el capitalismo explota al hombre a través del capital y el comunismo lo hace a través del Estado, estamos en lo mismo”, señaló.

Y añadió: “Nosotros queremos la dignidad del hombre, o sea que la política del peronismo es antropocéntrica, el hombre está en el centro de nuestra política, por eso tenemos tres banderas: independencia económica, soberanía política y justicia social para la felicidad del pueblo y grandeza de la Nación”.

A la vez, el mandatario reconoció “las formas en que hemos recibido el gobierno (nacional) condicionados totalmente por la entrega de nuestra independencia al Fondo Monetario Internacional (FMI) ¿qué podíamos hacer? Encima tuvimos la pandemia del COVID, una sequía terrible, un endeudamiento que antes de irse el irresponsable presidente anterior, tomó con el FMI, que con sabiduría se lo dio”.

“Porque ningún usurero va a prestarte plata sin saber que no vas a poder pagar, en cambios ellos (el FMI) sabían muy bien que Argentina no podía pagar, porque no es solamente un banco, es un instrumento de dominación de los pueblos y buscaban sacarnos independencia económica y sin ello no tenemos soberanía política ni justicia social”, manifestó.

Y agregó: “Ahora si queremos tomar alguna medida tenemos que negociar con el FMI. Eso está peleando nuestro candidato y pese a eso está tomando medidas importantes a favor, aunque los opositores locales digan que ellos defienden los intereses de la provincia porque los impuestos como Ganancias o IVA son coparticipables”.

En este punto, Insfrán admitió: “Es cierto que vamos a recibir menos nosotros, pero el pueblo va a recibir más; y nosotros vamos a seguir peleando de tal manera que de alguna forma, esa parte que no nos llega, vamos a recuperarla”; y anticipó que este domingo se reúne en Salta con el candidato de UxP y los demás gobernadores del Norte Grande.

Por eso, insistió con que “el 22 de octubre tenemos una sola opción que es Unión por la Patria y nuestros candidatos”, porque los adversarios dicen que “nos van a sacar la coparticipación porque eso es un robo” pero, aseguró, “la coparticipación es un derecho constitucional de las provincias, o sea deben reformar la Constitución Nacional (CN)”.

“Ellos dicen que esto es campaña del miedo, yo no les hablo de campaña del miedo, les estoy dando fundamentos. Esto es lo que defendemos el 22 de octubre, yo no vengo a decirles defendamos agarrando una escopeta ni nada, no, porque el peronismo hace la revolución en paz y Perón dijo: entre la sangre y el tiempo, yo elijo el tiempo; así que vayamos a poner nuestro voto a Unión por la Patria”, argumentó.

Y ratificó: “Defendamos con lo único que tenemos en democracia: el voto popular. Les digo a los más jóvenes, que no tienen noción lo que fueron los sistemas dictatoriales que sucedieron, hasta ahora hay abuelas que siguen buscando sus nietos, madres y padres a sus hijos, 30 mil desaparecidos en el país”.

Al mismo tiempo que cuestionó: “Cuando se habla del holocausto y se dice que murieron seis millones de judíos nadie pone en tela de juicio, pero cuando decimos que son 30 mil, todos cuestionan; y la candidata a vicepresidenta de ese señor es la negacionista número uno”.

Por último, Insfrán expresó que “lo que estoy diciendo lo hago con mucha responsabilidad” porque sabe que “estoy primero en la lista” aunque “no me preocupa eso ni tampoco me da temor”.

“Porque yo elegí la política y el peronismo como herramienta para hacerlo, por lo tanto estoy dispuesto a todo, siempre en defensa de nuestro pueblo”, concluyó.