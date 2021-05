INSEGURIDAD. El Intendente de Palo Santo sufrió un violento robo en su domicilio

En horas de la madrugada, dos malvivientes a punta de pistola asaltaron al intendente de la localidad de Palo Santo, Ra√ļl D‚Äô Zakich y se llevaron un bot√≠n superior a los $ 500.000. La AM990 dialog√≥ con el Jefe Comunal al respecto quien brind√≥ detalles de lo sucedido.

D‚Äô Zakich dijo “desde que comenz√≥ la pandemia todos los d√≠as me voy a as 5.45 al play√≥n de carga y descarga de materiales de fumigaci√≥n para organizar todo lo que hace a esa tarea. Generalmente me levanto a las 4, me ba√Īo y me voy a la radio, tengo una en el terreno de mi casa y a las 5.30 sal√≠ a la calle y un hombre me apunt√≥ con una pistola y me hizo entrar a mi casa nuevamente donde me maniataron y amordazaron, despu√©s me tiraron a la cama‚ÄĚ.

Y sigui√≥ ‚Äúdespu√©s entr√≥ otra persona que salt√≥ arriba de mi se√Īora y la llevo al otro dormitorio y tambi√©n la maniataron. Comenzaron a revisar toda la casa, esto dur√≥ unos 20 minutos, pero a nosotros nos pareci√≥ una eternidad‚ÄĚ.

‚ÄúNo nos pegaron, solo un culatazo, pero no tan fuerte. Me dijeron que me calme porque ten√≠an a mis hijos que viven en el mismo terreno y me dijeron que tambi√©n estaban atados y que si yo hablaba o gritaba me iban a meter un tiro o iban a matar a mis hijos‚ÄĚ, a√Īadi√≥.

‚ÄúEran 2 los que entraron a mi casa. Mi mujer hace unos meses hizo una venta de animales que eran herencia de sus padres y ella ten√≠a unos 400 mil pesos de esa venta y yo ten√≠a unos 180 mil m√°s y un poco m√°s que sacaron de otra cartera, en total se habr√°n llevado unos 2 millones de pesos‚ÄĚ, se√Īal√≥.

‚ÄúLo malvivientes salieron por la parte de atr√°s de la casa. Pensamos que uno de ellos no es de la zona por la manera en que hablaba. Hace dos meses tambi√©n ocurri√≥ una situaci√≥n similar con un vecino, hab√≠an ingresado a su casa, lo amordazaron y lo ataron a una silla y el al tratar de soltarse cay√≥ y dio con el cord√≥n del ladrillo que ten√≠a en el ba√Īo, se cay√≥ ah√≠ y muri√≥. Yo creo que pueden haber sido las mismas personas‚ÄĚ, indic√≥.

‚ÄúLa Polic√≠a est√° trabajando en mi caso. El √ļnico acceso que nosotros tenemos es la ruta 23 porque todos los dem√°s accesos est√°n cerrados‚ÄĚ, cerr√≥