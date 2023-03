Inmediato accionar de Bomberos ante incendio en el barrio Santa Rosa

Este lunes 27, en horas de la tarde, el Cuerpo de Bomberos de la Policía de Formosa acudió al barrio Santa Rosa para combatir un incendio que se inició en un predio.

Al respecto, el comisario inspector Ramon Almirón explicó a Agenfor que por varias horas se trabajó para apagar la quema de pastizales, considerando que “tenía posible propagación hacia las viviendas”.

Aseguró que no hubo daños materiales, manifestando que “de igual manera, el humo afectó a los vecinos más cercanos”.

Detalló que se trata de alrededor de dos hectáreas bastante tupidas en pasturas, lo que provocó que el fuego sea “bastante espeso”. A esto se sumó el viento permitiendo que la quema se extienda.

El comisario aseguró que ya controlaron la situación, no obstante, “se harán las investigaciones pertinentes para establecer cómo se dio el inicio del incendio”.

Recomendaciones

En ese contexto, comentó que “la gente, muchas veces, decide limpiar el predio, quemando el pasto o la basura y como consecuencia generan una gran cantidad de humo que afecta a las personas que residen cerca del lugar”.

Por ello, recomendó evitar esa forma de limpieza y no comenzar ningún tipo de incendio porque puede descontrolarse, afectando al medio ambiente y al vecindario.