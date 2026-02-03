Inició un nuevo módulo de la Colonia de Vacaciones

Comenzó este 2 de febrero el quinto módulo de la Colonia de Vacaciones

organizada por el Gobierno provincial en el Parque Paraíso de los Niños.

En esta oportunidad, se beneficiarán con este entretenimiento niños y niñas

de La Colonia, Quebrachito, Liborsi, Nueva Formosa en el turno mañana, y

por la tarde será para los barrios Simón Bolívar, Antenor Gauna, 8 de

Marzo y Monteagudo.

La directora del Paraíso Guadalupe Robles explicó a la Agencia de

Noticias Formosa (AGENFOR) que el equipo, dependiente del Ministerio

Secretaría General, está preparado para brindar lo mejor a este nuevo

módulo, iniciando ya con el desayuno y revisación médica a cargo de

profesionales del Ministerio de Desarrollo Humano.

Resaltó también el trabajo de los dirigentes sociales que acercan a los niños

hasta la colonia, como también de los guardavidas, presentes en el

natatorio.

En cuanto a la convocatoria, precisó que mil niños pasan por semana en

ambos turnos , y que este año continúa vigente la propuesta de escuela de

natación para niños, en horario vespertino, totalmente gratuita.

Dispenser de protector solar

Una de las novedades del Paraíso de los Niños es la colocación hace unos

días de un dispenser del protector solar de LAFORMED con factor 30,

disponible cerca de los sanatorios, para uso público. El mismo artefacto se

encuentra en el Parque Acuático “17 de Octubre”.

Cabe recordar, que Laboratorio de Especialidades Médicas de Formosa

(LAFORMED S.A.), empresa pública provincial, dio un paso firme en

forma reciente con la fabricación de este producto, que cuenta además con

aval internacional.

El nuevo Protector Solar LAFORMED FPS 30 fue aprobado tras un

riguroso informe técnico presentado ante autoridades sanitarias

provinciales, los ensayos concluyeron que el Factor de Protección Solar

(FPS) medio estático (en seco) fue de 38,7.

Dicho factor indica el tiempo en el que se puede estar al sol sin quemarse

en comparación con no usar protector, por lo cual en este caso se refiere a

que con el protector la piel tarda 38 veces más en enrojecerse que sin este.

Las pruebas in vitro y en piel in vivo, marcaron una protección alta contra

quemaduras solares. En ese sentido, las que se hicieron referidas a la

radiación UVA señalaron que el protector bloquea una gran parte de estos

rayos solares.