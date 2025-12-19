Inició la entrega de bolsas navideñas en la ciudad capital

En la mañana de este viernes 19 de diciembre inició, en simultáneo, la distribución casa por casa de las más de 200 mil simbólicas bolsas navideñas de sidra y panes dulces que entrega el Gobierno provincial, año a año, como un mensaje de amor y acompañamiento a la comunidad en estas fiestas de fin de año.

Al respecto, la arquitecta Blanca Denis, a cargo de la logística en la jurisdicción cinco de la ciudad capital, dialogó con AGENFOR y detalló que el punto de concentración en esa zona fue el “majestuoso Parque Acuático” ubicado en el corazón de ese circuito.

“Estamos desde las 5:30 horas ya, con los camiones cargados y a partir de acá estamos organizados para salir a distribuir, casa por casa, la sidra y el pan dulce y la tarjeta de salutación por parte del Gobernador”, indicó.

A su vez, explicó que “estamos organizados por jurisdicción” y, puntualmente, donde le toca coordinar se ubican 32 barrios que contienen un total de 24 mil hogares.

“Entonces, nuestra organización consiste, el día de hoy, salir a distribuir en 15 barrios. Empezamos en este punto porque están los barrios más poblados, que es el Eva Perón, Simón Bolívar, República Argentina, que ya se terminaron y vamos a continuar con los que restan”, señaló.

Y aseveró que, durante esta jornada de viernes, llegarán a aproximadamente 12 mil domicilios con el trabajo mancomunado de militantes, dirigentes y colaboradores de todas las organizaciones partidarias que “hoy con una misma camiseta, que es la del Modelo Formoseño, la de nuestro conductor, el gobernador Gildo Insfrán”.

“Estamos con alegría trabajando porque la gente nos recibe, está esperando esa tradicional bolsita que año tras año el Gobernador hace llegar a las familias formoseñas”, expuso.

Asimismo, Denis consideró que esta acción simbólica cobra especial relevancia en este contexto de “crisis social y económica” que “estamos viviendo hace dos años” por “culpa de este Gobierno nacional con sus políticas de ajuste que castiga a los más humildes y vulnerables”.

“Acá en Formosa vivimos una realidad diferente y, a través de las políticas públicas, las cuentas ordenadas y que tenemos un Conductor que realmente trabaja para la felicidad de su pueblo, nosotros podemos amortiguar toda esa crisis; y eso es justicia social”, aseguró.

Y estimó que las familias formoseñas “valoran este gesto del Gobernador” porque “saben que son momentos difíciles los que estamos viviendo”.

“Pero esto es posible porque el Gobernador tiene las cuentas ordenadas, déficit cero año tras año, pero con la gente adentro. Y es gracias a los recursos del Tesoro Provincial que podemos hacer este trabajo que no tiene tanto valor económico pero sí simbólico”, expresó.

Y ahondó: “Es el símbolo del amor, de la esperanza de un Gobernador que quiere estar presente esa Noche Buena a través de la sidra y el pan dulce en el hogar de cada familia formoseña”.

Sobre el final, la dirigente anticipó que el próximo sábado 20 continuarán esta labor desde el barrio Juan Domingo Perón, más puntualmente en la Casa de la Solidaridad donde “haremos base” y concretarán la entrega en otros 17 barrios de la jurisdicción cinco.