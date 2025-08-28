Inició el Programa de “Entrenamiento en Operaciones Industriales” en el Parque Industrial

El Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas a través de la
Subsecretaría de Desarrollo y la Dirección de Industria lanzaron la
edición 2025 del Programa de “Entrenamiento en Operaciones
Industriales” (PEOI) desde el Parque Industrial de la ciudad de Formosa.
Se trata de una política pública orientada a fortalecer la capacitación
industrial en Formosa, dirigida a PyMEs locales y particulares; el plan
busca incorporar mano de obra calificada en planta y generar mejoras en
procesos productivos y en la calidad de los productos, elevando así la
competitividad del sector manufacturero.
Está dirigido a empresas del sector industrial que deseen capacitar a los
miembros de su equipo de trabajo operativo. Este año, el programa se
desarrollará en convenio con empresas locales que serán nexo de
vinculación con empresas nacionales reconocidas, que aportarán su
experiencia para brindar las capacitaciones prácticas.
Del lanzamiento participaron autoridades provinciales, cámaras
empresariales e industrias locales y nacionales. En la oportunidad se
firmaron convenios que consolidan esta articulación público-privada.
Incluyó además capacitaciones prácticas en vivo, ya que la empresa
Sinteplast, a través de Román Pinturería, desarrolló un módulo sobre
tecnologías de pinturas industriales y sanitarias, abordando la variedad de
productos y aplicaciones en entornos productivos.
Luego, LÜSQTOFF, junto a Rolón Motosierras, ofreció una capacitación
sobre soldadura industrial y equipamientos, introduciendo a los asistentes
en tecnologías, costos y tipos de soldaduras empleadas en la industria.
También se llevó a cabo una exposición y demostración de productos y
marcas, generando un espacio de networking y visibilidad para los actores
del sector.
Con iniciativas como el PEOI, Formosa reafirma su compromiso con el
desarrollo industrial, articulando saberes técnicos, prácticas y de
calificación, necesidades productivas y oportunidades de vinculación. Esta
política pública se alinea con el Modelo Formoseño de crecimiento con
equidad, fortaleciendo el entramado productivo local y apostando al talento
de los formoseños y formoseñas para transformar su territorio.
Al respecto, el subsecretario de Desarrollo Económico Horacio Cosenza
explicó que el crecimiento industrial de la provincia demanda un
entrenamiento profesional para las empresas, en este caso puntualmente en
soldadura y pintura de naves industriales.
Indicó que tras la presentación formal, la capacitación tendrá una duración
de cuatro meses, con participación de empresas locales. “Cada una de estas
empresas traen referentes de sus diferentes marcas para dar justamente
estas capacitaciones en operaciones industriales” subrayó.
En tanto, el presidente de la Unión Industrial de Formosa (IUF) Jorge
Antueno valoró la capacitación para empresas e industrias, destinada a
operarios y mandos medios, y consideró que tiene que ver con “el
desarrollo industrial de la provincia y la vinculación pública-privada que se
está llevando a cabo a través, por decisión del Gobernador de la provincia”.
En declaraciones que formuló a la Agencia de Noticias Formosa
(AGENFOR) señaló que “estamos trabajando bien con la Subsecretaría de
Desarrollo Económico, con la Dirección de Industria” y consideró que este
trabajo debe potenciarse, para apoyar a los jóvenes emprendedores y la
matriz productiva provincial.
Reconoció que a nivel nacional, el sector industrial se encuentra en un
“pelotón de fusilamiento” a raíz de desacertadas políticas aplicadas por el
gobierno de Javier Milei, por lo que es más valorable este tipo de
propuestas impulsadas por el Gobierno provincial.