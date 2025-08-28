Inició el Programa de “Entrenamiento en Operaciones Industriales” en el Parque Industrial

El Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas a través de la

Subsecretaría de Desarrollo y la Dirección de Industria lanzaron la

edición 2025 del Programa de “Entrenamiento en Operaciones

Industriales” (PEOI) desde el Parque Industrial de la ciudad de Formosa.

Se trata de una política pública orientada a fortalecer la capacitación

industrial en Formosa, dirigida a PyMEs locales y particulares; el plan

busca incorporar mano de obra calificada en planta y generar mejoras en

procesos productivos y en la calidad de los productos, elevando así la

competitividad del sector manufacturero.

Está dirigido a empresas del sector industrial que deseen capacitar a los

miembros de su equipo de trabajo operativo. Este año, el programa se

desarrollará en convenio con empresas locales que serán nexo de

vinculación con empresas nacionales reconocidas, que aportarán su

experiencia para brindar las capacitaciones prácticas.

Del lanzamiento participaron autoridades provinciales, cámaras

empresariales e industrias locales y nacionales. En la oportunidad se

firmaron convenios que consolidan esta articulación público-privada.

Incluyó además capacitaciones prácticas en vivo, ya que la empresa

Sinteplast, a través de Román Pinturería, desarrolló un módulo sobre

tecnologías de pinturas industriales y sanitarias, abordando la variedad de

productos y aplicaciones en entornos productivos.

Luego, LÜSQTOFF, junto a Rolón Motosierras, ofreció una capacitación

sobre soldadura industrial y equipamientos, introduciendo a los asistentes

en tecnologías, costos y tipos de soldaduras empleadas en la industria.

También se llevó a cabo una exposición y demostración de productos y

marcas, generando un espacio de networking y visibilidad para los actores

del sector.

Con iniciativas como el PEOI, Formosa reafirma su compromiso con el

desarrollo industrial, articulando saberes técnicos, prácticas y de

calificación, necesidades productivas y oportunidades de vinculación. Esta

política pública se alinea con el Modelo Formoseño de crecimiento con

equidad, fortaleciendo el entramado productivo local y apostando al talento

de los formoseños y formoseñas para transformar su territorio.

Al respecto, el subsecretario de Desarrollo Económico Horacio Cosenza

explicó que el crecimiento industrial de la provincia demanda un

entrenamiento profesional para las empresas, en este caso puntualmente en

soldadura y pintura de naves industriales.

Indicó que tras la presentación formal, la capacitación tendrá una duración

de cuatro meses, con participación de empresas locales. “Cada una de estas

empresas traen referentes de sus diferentes marcas para dar justamente

estas capacitaciones en operaciones industriales” subrayó.

En tanto, el presidente de la Unión Industrial de Formosa (IUF) Jorge

Antueno valoró la capacitación para empresas e industrias, destinada a

operarios y mandos medios, y consideró que tiene que ver con “el

desarrollo industrial de la provincia y la vinculación pública-privada que se

está llevando a cabo a través, por decisión del Gobernador de la provincia”.

En declaraciones que formuló a la Agencia de Noticias Formosa

(AGENFOR) señaló que “estamos trabajando bien con la Subsecretaría de

Desarrollo Económico, con la Dirección de Industria” y consideró que este

trabajo debe potenciarse, para apoyar a los jóvenes emprendedores y la

matriz productiva provincial.

Reconoció que a nivel nacional, el sector industrial se encuentra en un

“pelotón de fusilamiento” a raíz de desacertadas políticas aplicadas por el

gobierno de Javier Milei, por lo que es más valorable este tipo de

propuestas impulsadas por el Gobierno provincial.