Inicia la colonia de vacaciones en el Paraiso de los Niños y el Parque Acuático

También, escuela de natación y clases de aquagym en el Paraíso de los Niños y el Parque Acuático, actividades totalmente abiertas y gratuitas.

Como cada año, el Gobierno de la provincia de Formosa reafirma su compromiso con la niñez y el bienestar social ofreciendo actividades recreativas para esta temporada de verano 2026.

De este modo, la directora de Parque Infantil, Guadalupe Robles, brindó detalles de la próxima apertura de la colonia de vacaciones, clases de aquagym y escuela de natación, que tendrán comienzo el próximo lunes 5 de enero, en el Complejo Paraíso de los Niños y el Parque Acuático “17 de Octubre”.

“Como todos los años, el Gobierno provincial sigue apostando a esta propuesta de verano”, expresó y subrayó que “estamos muy contentos y preparados para iniciar”.

Recordó que desde el sábado 27, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de la Secretaría General del Poder Ejecutivo dio inicio a la “pileta libre”, en el “majestuoso Parque Acuático”.

De este modo, indicó que la colonia de vacaciones para niños de 6 a 12 años en el Complejo Paraíso de los Niños será de lunes a viernes, por la mañana, de 7.30 a 11.30, y de 15 a 17.30 horas. Mientras que en el Parque Acuático, los martes a viernes, de 7.30 a 11.30 horas.

También las clases de aquagym comienzan el lunes 5 de enero de 2026, teniendo como requisitos ser mayor de 18 años y presentar DNI y certificado de aptitud física. En el Parque Acuático las clases serán de martes a viernes, de 20 a 21 horas; en tanto que en el Complejo Paraíso de los Niños de lunes a viernes, en el mismo horario.

Por su parte, las clases de natación en el Parque Acuático inician en la misma fecha de martes a viernes y tienen horarios por edad: 8 a 9 horas los adultos; 9 a 10 horas de 6 a 12 años y de ​10 a 11 horas de 13 a 17 años y en el Paraíso de los Niños, de lunes a viernes de ​18.30 a 19.30 horas los niños de 6 a 12 años.

Remarcó que las inscripciones se realizan a través de las páginas del Ministerio Secretaría General del Poder Ejecutivo, tanto en Facebook e Instagram, accediendo a https://www.formosa.gob.ar/inscripcionesdeverano.

Y en el caso de la colonia de vacaciones también “se hará un cronograma por barrio”, comentando que “los dirigentes barriales convocan a los niños en un punto de encuentro y se los traslada hasta el lugar”.

Al concluir, anticipó que “seguramente también tendremos otras actividades a nivel cultural y deportivo, junto a otros organismos”.

(Agenfor)