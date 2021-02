Ingrid Grudke, enojada con los medios por inventarle un romance: “Primero chequeen y después nombrenlo”

La modelo salió al cruce del periodismo después de los rumores que indicaban que estaba con un famoso empresario.

Ingrid Grudke aclaró los rumores que señalaban que había tenido un encuentro con un empresario que no era su pareja, Martín Colantonio.

En una entrevista con Juan Etchegoyen en “Mitre Live” (lunes a viernes a las 17 por el Instagram de Radio Mitre), la modelo realizó su descargo sobre esta situación y apuntó contra el periodismo por inventar cosas de su vida privada.

“A Martin lo conocí en un verano acá en Mar del Plata mientras hacía la obra de teatro Como el culo y por supuesto que llevó un tiempo hasta que lo formalicé. Ya son más de años que estamos en pareja y estoy muy bien, lo pasamos juntos San Valentín”, comenzó diciendo sobre su presente amoroso.

En ese sentido, la blonda se refirió a la información que la involucró con un empresario llamado Anibal Raúl Arrarte Artigalas: “Suelo postear un montón de cosas pero poco de él y todo el mundo pregunta si estoy o no de novia. En los medios de espectáculos había aparecido un nombre que no era el de él. Sale el chisme y dicen que me separé. Pasa mucho eso. Primero pregunten. Aparte yo no me escondo, respondo a todo el mundo. Me parecía un buen momento para decirle todo lo que lo amo, él es mi novio y mi pareja“.

“Prefiero ni que lo nombres. Los portales siguen nombrando gente que no está conmigo. Primero chequeen y después nombrenlo. Hay datos ciertos. Estuve en ese restaurant“, agregó.

Ingrid Grudke y su enojo contra el periodismo por inventar romances

“Alguien habrá pasado y supusieron que era tal. No crean todo lo que se dice. A veces haces mucho daño, ni sé qué es de la vida de ese señor. No me importa lo que digan. Tenemos una pareja muy segura y de mucha confianza“, dijo al respecto.

Y concluyó: “La base de nuestra relación es el diálogo. Y eso tiene que ver con el secreto de una buena pareja. Hay una construcción y un amor de alquimia“.