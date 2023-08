Inflación: precio de automóviles aumentó entre un 4,5 y un 7%

El señor Jorge Loza, quien es gerente de ZL auto y Niza autos, en contacto con la Am990 se refirió al nuevo aumento que sufrirán los autos en el país debido a las medidas implementadas por Sergio Massa, ya que repercutieron en las listas de precios de las automotrices.

El aumento a las importaciones ha hecho que los autos importados suban en un 7% promedio y los nacionales en un 4.5% aproximadamente, sobre el precio final. La mayoría de los modelos que se venden en argentina son importados, salvo el Cronos de Fiat, que se fabrica en Córdoba y la Berlingo de Citroën que se fabrica en El Palomar, en Buenos Aires. Después todos los demás modelos son importados.

Como ya no hay financiación de bancos buscan la mejor estrategia para darle a un cliente típico, aquel que tiene algún usado, sobre la diferencia le damos opciones sobre todo préstamos prendarios a 48 meses.

Recomendó utilizar la financiación de las financieras de las fábricas, que pueden subsidiar la tasa de interés para impulsar la venta de los productos, la de Fiat es de 9.9% anual. Y las financiaciones variables uva que se acomodan en relación a la inflación.

Sobre los planes de ahorro explicó que los planes de ahorro siguen en vigencia en todas las terminales y es una muy buena alternativa ya que significa un ahorro para adquirir una unidad.

Al ser consultado sobre los tiempos de entrega de los vehículos comentó que para retirar autos cronos no hay retrasos en los tiempos de entrega, ahora bien, en los importados si se ve una demora porque hay restricciones de divisas y por ello no se pueden importar tantas unidades.

A pocas horas de que se dieran a conocer las medidas implementadas por Sergio Massa, comenzaron a aparecer las primeras listas de precios actualizadas, con aumentos en modelos 0 km sin importar su procedencia (tanto importados como nacionales).

Esta semana, las ventas de autos 0 km en la Argentina estuvieron prácticamente frenadas. Tras el anuncio del aumento sobre los impuestos a las importaciones, las automotrices debieron recalcular sus números y modificar las listas de precios. Mientras tanto, casi nadie vendía. Sin embargo, ante la incertidumbre puede acelerar su decisión de compra.