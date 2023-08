Indican que no se registrarían las lluvias esperadas por “El Niño”

La licenciada Natalia Gatinoni, perteneciente al INTA, en contacto con la AM990 se refirió a lo que se espera del fenómeno del niño en los próximos meses.

Después de haber pasado por “la niña”, y después de unos meses de neutralidad, miramos el comportamiento de las aguas del pacifico ecuatorial y últimamente esas aguas se han calentado por lo que nos dice que entramos en la fase de “el niño”. Los estudios indican que cuando el niño se establece se experimentan lluvias superiores a las normales, sin embargo, se observó que en esta ocasión no se estarían dando las condiciones para que esto suceda como suele hacerlo.

“El océano no se termina de acoplarse con la atmósfera y no se potencia la actividad de los vientos que son responsables del transporte de humedad”, explica la licenciada.

El comportamiento de los vientos es otra de las variables que define la intensidad del fenómeno, además de las anomalías de las temperaturas que se miden en el Pacífico Ecuatorial.

Hay que dejar claro que el evento Niño va a estar presente durante la gruesa 2023/24: las anomalías térmicas que son variables más estables como predictor de los modelos siguen mostrando un calentamiento muy importante. Lo que cambia es la importancia que tendrá este fenómeno ante el resto de las demás variables que determinan las lluvias de la región.

Hace un mes se había presentado algoritmos que mostraban el efecto de un Niño fuerte sobre las lluvias en la región núcleo. Los resultados mostraban lluvias mensuales de octubre a enero que, en general, superaban a las medias por un 40 a 60%.

Hoy, con un Niño moderado, las lluvias mensuales proyectadas para dicho período estarían entre un 30 a 40% por encima de lo normal.

Recomendó, además, actualizar la información climática mes a mes para poder ir viendo cómo evoluciona. Por lo pronto no tenemos herramientas para decir el acumulado de buenas lluvias.