Independiente profundiza su crisis: renunció el manager Pablo Cavallero

鈥淓sta ma帽ana, Pablo Cavallero present贸 su renuncia y dej贸 de ser el Secretario T茅cnico de Independiente. Le agradecemos por estos meses de trabajo en el club鈥. Con este mensaje, el club anunci贸 en sus redes sociales el adi贸s del manager, que hab铆a arribado junto a la nueva gesti贸n, que ahora conduce N茅stor Grindetti.

El alejamiento del ex arquero, que hab铆a cumplido la misma funci贸n en V茅lez, se da 24 horas despu茅s de la dimisi贸n de Ricardo Zielinski, agigantando la crisis futbol铆stica del club, que en las pr贸ximas 13 fechas de la Copa de la Liga luchar谩 por la permanencia en la elite.

La Comisi贸n Directiva, a煤n sin consenso completo detr谩s de un candidato, intenta encontrar al orientador que saque al equipo adelante. Si bien existe la idea de reemplazar a Cavallero (Bruno Marioni y Hermes Desio -ex coordinador de selecciones nacionales- suenan para el puesto), todo indica que primero desembarcar谩 el DT. Aunque no parece una tarea sencilla. Es que en las 煤ltimas horas se desarrollaron cuatro sondeos infructuosos.

Uno de los tel茅fonos que son贸 fue el de un 铆dolo: Gabriel Milito. El ex defensor tiene contrato hasta 2027 con Argentinos Juniors, en un proyecto a largo plazo (este domingo venci贸 3-2 al campe贸n River Plate). Por ende, no acept贸 el convite. Lo mismo sucedi贸 con Ariel Holan, hoy libre -su 煤ltima gesti贸n fue en Universidad Cat贸lica de Chile- y con dos t铆tulos en el Rojo -Copa Sudamericana 2017 y Suruga Bank 2018-. El ex conductor de hockey sobre c茅sped termin贸 con algunas diferencias con miembros de la actual CD.

Gustavo Alfaro (sin trabajo en la actualidad tras su paso por la selecci贸n de Ecuador) y Daniel Garnero (otro s铆mbolo con buen momento en Paraguay) tampoco dieron el s铆. Entonces, hay dos nombres que siguen en carrera y con los que existir谩n reuniones a lo largo de la jornada.

Uno es Carlos Tevez, de interesante debut como DT en Rosario Central. El punto negativo es que no est谩 identificado con la instituci贸n, por lo que las versiones indican que intentar铆an anexarle hombres con pasado en Independiente a su cuerpo t茅cnico.

El otro es Walter Erviti. El ex mediocampista, de 43 a帽os, est谩 m谩s vinculado con Banfield, San Lorenzo y Boca. En Independiente jug贸 un a帽o, bajo la tutela de Holan. Como orientador, result贸 atractivo su discurso, aunque su experiencia en Atlanta fue irregular: dirigi贸 45 partidos, de los cuales gan贸 12, empat贸 18 y perdi贸 15. Podr铆a arribar acompa帽ado de un preparador f铆sico de renombre y conocimiento de la instituci贸n como Alejandro Kohan, cuya 煤ltima gesti贸n fue en Ferro, acompa帽ando a su hijo Tob铆as y a Juan Branda. Tambi茅n integrar铆an la n贸mina Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio.