Incidentes en el velorio de Diego Maradona: revelan que la orden de cortar la fila la dio la Nación, pero Presidente lo desmiente

La pol√©mica por el operativo de seguridad en el velorio de Diego Armando Maradona sigue siendo motivo de fuego cruzado en Naci√≥n y Ciudad. Por un lado, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, insisti√≥ en negar que hayan ordenado interrumpir la fila de fan√°ticos en Avenida de Mayo y Avenida 9 de Julio, la tarde del jueves, lo que gener√≥ los primeros incidentes. Por el contrario, denunci√≥ que la Polic√≠a de la Ciudad tom√≥ “una decision completamente inconsulta“.https://8ba106f901c12922c5c5da32e37ff4e3.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

Sin embargo, en documentos internos de la Polic√≠a de la Ciudad se advierte que esa medida estuvo a cargo de la Casa Militar, que maneja la seguridad en la Rosada. En una minuta se indic√≥ que a las 12.30 la Casa Militar solicit√≥ que “se obture el ingreso de p√ļblico a Plaza de Mayo“, ya que la familia de Maradona quer√≠a que la ceremonia terminara a las 16, pero la cola de personas que quer√≠an despedir al “10” llegaba hasta Constituci√≥n, en la puerta de Canal 13.+

De esa reunión participó el Director de Operaciones de la Casa Militar, capitán de fragata Gordillo, quien era el enlace con la Policía de la Ciudad. Además, intervino personal del Ejército Argentino, la Marina y la Policía Federal.

Pasadas las 21, el Gobierno Nacional desminti√≥ ese documento interno a trav√©s de un comunicado oficial. “NO EXISTI√ď COMUNICACI√ďN ALGUNA NI ORDEN DE DETENER EL INGRESO a la Polic√≠a de la Ciudad y el nexo con dicha fuerza estaba a cargo del Ministerio de Seguridad de la naci√≥n”, sostuvieron haciendo √©nfasis y con may√ļsculas.

“La Casa Militar tiene como funci√≥n el cuidado y la protecci√≥n del Sr. Presidente y de la Casa de Gobierno, su jurisdicci√≥n y autoridad no tiene alcance por fuera de esas obligaciones. Cuando el horario de finalizaci√≥n del sepelio se acercaba, y tras las corridas en la Av. 9 de julio, varias personas que estaban en la fila comenzaron a saltar las rejas de la Casa de Gobierno para ingresar de manera irregular, superando el poder de control de la Polic√≠a de la Ciudad sobre la Plaza de Mayo, cuyo √°mbito de protecci√≥n compete a la fuerza local porte√Īa. Ante esa situaci√≥n, se suspendi√≥ por unos minutos el ingreso”, se√Īal√≥ presidencia.

El Gobierno Nacional se√Īal√≥ que, con el fin de evitar nuevamente aplastamientos y otros da√Īos, “la Casa Militar habilit√≥ como salida de emergencia el Patio de las Palmeras con salida por Explanada, donde permanecieron cantando y arengando pac√≠ficamente por unos breves minutos” y sostuvo que “en ning√ļn momento se registraron hechos de violencia dentro de la Casa de Gobierno ni se vio afectada la seguridad del Presidente ni de ning√ļn otro funcionario.

La policía interrumpe la fila de fanáticos en Avenida de Mayo. Foto: Guillermo Rodríguez Adami

Las im√°genes de ese d√≠a muestran otra escena. Es que antes de las 15 todo se desbord√≥ en la sede del Ejecutivo, adonde los fan√°ticos desbordaron los accesos e ingresaron por la fuerza al Patio de las Palmeras, en medio de gases lacrim√≥genos, por lo que tuvieron que trasladar el f√©retro con los restos del “10” del Sal√≥n de los Patriotas Latinoamericanos al Sal√≥n Pueblos Originarios.

El vicejefe de Gobierno a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Diego Santilli, consider√≥ que las declaraciones de la ministra mostraban falta de √©tica y de valores. “Judicializar lo sucedido es apoyar a los violentos, es decirle a la sociedad que cuando vengan este tipo de situaciones, las fuerzas se corran y no trabajen. Me parece una falta de √©tica y de valores contar parcialmente una conversaci√≥n, que es lo que est√° haciendo la ministra (Frederic)”, dijo el funcionario a radio Mitre.

“Nosotros no organizamos el velatorio y s√≠ prestamos colaboraci√≥n y nos pusimos a disposici√≥n desde el mi√©rcoles a la noche. Politiza la situaci√≥n, es como negar todas las conversaciones”, agreg√≥ Santilli, y remarc√≥ que le parec√≠a “horroroso echarle la culpa al otro”.

“No discuto la orden de interrumpir la fila [de los que esperaban para entrar a la Casa Rosada] porque ten√≠a l√≥gica. Porque el cortejo part√≠a a las 16 y al mediod√≠a era m√°s que obvio que toda esa multitud que quer√≠an despedir al √≠dolo no lo iba a poder hacer”, a√Īadi√≥ Santilli.

Tras los incidentes en Avenida de Mayo, la situación se desbordó frente a la Casa Rosada. Foto: Guillermo Rodríguez Adami.

Un minuto despu√©s de que termin√≥ de hablar, la ministra de Seguridad de la Naci√≥n sali√≥ al aire en la misma emisora, neg√≥ haber dado esa orden y trat√≥ de “falsos” los dichos de Santilli.

“Venimos trabajando de manera coordinada con la Ciudad de Buenos Aires muy bien. Esta situaci√≥n nos encuentra con diferencias porque la Ciudad es la responsable primaria de la seguridad y ese fue el primer mensaje que le mand√© a Diego (Santilli), con quien tengo, insisto, buena relaci√≥n. El operativo de seguridad fue un operativo en el que apoyamos a la Ciudad de Buenos Aires, nuestro comando no cont√≥ con un oficial de la Ciudad”, comenz√≥ Frederic.

Y neg√≥ que la Naci√≥n haya dado la orden de interrumpir la fila, como dice Santilli. “Esa es la parte no cierta de las declaraciones de Santilli. Conversamos varias veces durante el d√≠a. La segunda vez que hablamos le ped√≠ que parara la represi√≥n porque esa gente estaba yendo a la Plaza de Mayo. Cuando se reinici√≥ la represi√≥n volv√≠ a llamarlo delante del Presidente (Alberto Fern√°ndez), del ministro del Interior (Eduardo “Wado” De Pedro), y del Jefe de Gabinete (Santiago Cafiero), y ah√≠ fren√≥. Y la gente se empez√≥ a agolpar sobre las rejas”, asegur√≥ Frederic.

Por otro lado, la ministra revel√≥ que el primer contacto con la Ciudad fue a las 12.30 y como la familia de Maradona quer√≠a terminar el velorio a las 16, estaban trabajando en reorganizar al p√ļblico que no iba a poder despedir a Diego, sobre la avenida 9 de Julio, para que pudiera ver pasar el coche f√ļnebre. “Hasta las 15 est√°bamos con esa hip√≥tesis de trabajo y decidimos no decir nada porque sab√≠amos que si la gente se enteraba de que no iba a poder llegar al f√©retro, pod√≠a haber enojo y probables desmanes”, revel√≥ Frederic.

Y la ministra de Seguridad nacional volvi√≥ a referirse a la orden de interrumpir la fila: “Nosotros no podemos dar la orden a la Polic√≠a de la Ciudad. Es falso. Esa decisi√≥n vino de ellos, una decisi√≥n inconsulta que estuvo por fuera del dispositivo que nosotros est√°bamos organizando desde nuestro comando unificado”, repiti√≥. “Y en el momento en que ellos inician la represi√≥n, a las 14.30, la gente se empieza agolpar sobre la Casa Rosada, y las dificultades que tuvimos en la Casa Rosada fueron provocadas por esta decisi√≥n que en lugar de atenuar los problemas los increment√≥”, agreg√≥ Frederic.

A su vez, consultada sobre la extensi√≥n del velorio, la funcionaria insisti√≥ en que el horario lo estableci√≥ la familia de Maradona: “Hubo una decisi√≥n del Presidente de respetar el deseo de la familia y tratar de equilibrar ese deseo de aproximadamente 100 mil personas que fueron las que trataron de llegar al f√©retro. Es la estimaci√≥n que tenemos nosotros desde la Polic√≠a Federal. Hubiera sido mucho mejor que el velorio hubiera durado por lo menos dos d√≠as o una semana. Ac√° hay un deseo de la familia que tiene la decisi√≥n y el Gobierno nacional lo que trat√≥ fue de equilibrar”.

La ministra rescat√≥ que no hubo heridos, que cay√≥ un busto que fue restituido y que no “hubo ning√ļn hecho de agresi√≥n que lamentar” dentro de la Casa Rosada. “Cuando el Gobierno nacional no consigue que la familia extienda m√°s la posibilidad de que el p√ļblico lo saludara a Maradona, definimos el operativo que finalmente tuvimos que desarmar porque la Ciudad tom√≥ una decisi√≥n inconsulta, que fue cerrar el paso a la gente que ven√≠a caminando por Bernardo de Irigoyen”, se√Īal√≥ la ministra.

Y concluy√≥: “Luego definimos el otro operativo que sali√≥ bien. La salida del f√©retro con una c√°psula integrada solo por fuerzas federales, porque sab√≠amos que no pod√≠amos contar con la Polic√≠a de la Ciudad, y esa parte del operativo sali√≥ muy bien, sin heridos, ni atropellados”.

Sobre la denuncia al Gobierno de la Ciudad, la ministra de Seguridad afirm√≥ que “para despolitizar lo mejor es que la Justicia investigue”. As√≠, respald√≥ la denuncia presentada por la Secretar√≠a de Derechos Humanos de la Naci√≥n ante la Justicia de la Ciudad contra el Gobierno porte√Īo por la represi√≥n.