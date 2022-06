INCIDENTES EN EL HCD. “La Policía lo único que hizo fue cortar el tránsito”

El concejal Gerardo Piñeiro, en contacto con la AM990 habló acerca de la situación que se registró afuera del HCD.

Piñeiro dijo “me parece que lo que ocurrió fue de una gravedad institucional. Fue un mensaje casi mafioso hacia las instituciones y el periodismo”.

“Es la primera vez que a mí me toca vivir una situación de esta naturaleza”, añadió.

“La Policía lo único que hacía era cortar el tránsito, mientras permitía que se agreda a periodistas y a un Concejal que es Marcelo Ocampo. Esto fue algo inédito y no pensado en una sesión en donde nosotros habíamos pedido que se trate un proyecto de resolución en repudio a lo que sucedió el día sábado en el operativo Por Nuestra Gente Todo”, añadió.

“Hechos como este es el que nos hace saber que no es una cuestión aislada y que se trata de hechos concatenados donde hay una escalada de violencia que va creciendo”, acotó.

“Me parece que la clase política y las instituciones tienen que salir a repudiar esto porque sino tenemos gente fundamentalista que sale y son capaces de hacer cualquier cosa”, cerró.