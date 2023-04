Inchausti sobre la Ley de Alcohol Cero: “Logramos un derecho más”

El Senado de la Nación aprobó y convirtió en ley el proyecto que prohíbe a los ciudadanos manejar vehículos de cualquier tamaño y peso con más de cero miligramos de alcohol en sangre. La “tolerancia cero” de alcohol para manejar fue aprobado por 48 votos a favor y 9 en contra.

Fernando Inchausti Díaz Colodrero, Director de Seguridad Vial de la provincia, en contacto con la AM990, se refirió al respecto.

Inchausti comenzó diciendo que esta nueva ley nos traza un nuevo paradigma en torno a la seguridad vial, ya que es una ley muy esperada desde el 2011.

La misma traduce un mensaje claro y que no se presta a ambigüedades que nos permite entender que “todas las personas que manejen vehículos no pueden consumir alcohol o aquellas personas que consuman alcohol no pueden conducir”, explicó.

“Gracias a un trabajo mancomunado hemos logrado un derecho más, en materia de seguridad pública y vial”, enfatizó.

Tambien comentó que en algunas provincias no se aplicaría esta ley por suceder intereses encontrados, como en la provincia de Mendoza que entienden, “para nosotros mal”, que esta es más una ley seca y afectaría la economía regional.

Entre las críticas al proyecto, se dijo que hay comidas que generan algún tipo de volumen en la sangre, como el vinagre en las ensaladas, pero no pudo ser probado eso ya que lo que se mide en el test de alcoholemia es acido propílico y no cético.

Sobre los equipos que se utilizan para los controles, explicó que son de alta precisión, y que se calibran cada 6 meses por Greenpeace, que tienen 0.004 grados de incertidumbre.

Sin los controles pertinentes todo este trabajo sería en vano. Es por eso que se incorporaron 49 alcoholímetros nuevos en todo el territorio, más 11 alometros, que son de lectura rápida.

El ingeniero Inchausti aclaró que la ley de tránsito es de adhesión. Es por ello que será aplicable en toda la provincia a través de cada municipio de cada ciudad.

Sobre el protocolo a seguir ante la detección de una persona con alcohol en sangre, explicó que es considerado como una falta grave, se retiene el vehículo y la licencia. Se lo traslada al juez de faltas quien evalúa la multa y la devolución o no de la licencia.