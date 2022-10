IFE 5 ANSES: Massa y Raverta definen el nuevo refuerzo para los sectores vulnerables

El ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, y la titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, se reunirán mañana para comenzar a darle forma a una nueva edición del Ingreso Familiar de Emergencia, el IFE 5.

“Tenemos una reunión pendiente con Raverta y con el presidente, Alberto Fernández”, aseguró ayer Massa en declaraciones radiales y detalló que el objetivo de la medida es que a los grupos más vulnerables “les de una oportunidad de acceder a un refuerzo alimentario que tiene su origen de financiamiento en el programa de fomento exportador”.

En ese sentido Massa precisó que se trata de un “refuerzo alimentario para adultos mayores sin ingresos”, que se instrumentará desde Anses y que será “para los que no tienen nada, ni empleo, ni seguro de desempleo ni plan”.

Este nuevo IFE 5 o “Bono social” para las personas en situación de vulnerabilidad va en línea con la demanda de las organizaciones sociales que desde hace meses reclaman la implementación de un nuevo aporte que refuerce los ingresos de los sectores más postergados en un contexto de alta inflación.

Massa abundó y señaló que la idea es asistir a quienes “hoy no tienen nada, no tienen un plan, no tienen la asignación universal, no tienen seguro desempleo, ni trabajo” y también “los adultos mayores sin ingresos”.

Desde ANSES confirmaron que se está avanzando en esta política y que en los próximos días habría mayores novedades. De hecho, según aclaró Massa, “para recibirlo el beneficiario deberá inscribirse en ANSES” y se cobrará a través de los mecanismos que disponga el organismo.

Massa adelantó que este nuevo IFE o bono se evalúa como un “refuerzo alimentario” para fin de año y que, por ende, no se tratará de una suma permanente tal como la que reclamaban algunas organizaciones sobre la base de un modelo de Salario Básico Universal.

“Estamos terminando una propuesta con Anses para ponerla operativa en breve. El objetivo es que podamos anunciar una medida que le de la oportunidad a las personas de más vulnerabilidad de acceder a un refuerzo alimentario”, explicó.

Según detalló Massa la nueva ayuda se financiará con fondos provenientes del “Programa de Fomento Exportador”, más conocido como “dólar soja”, “que le dio a la Argentina la posibilidad de acceder a mayores ingresos fiscales”.