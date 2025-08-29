Identidad Formoseña llegó al barrio San Agustín

Este jueves 28 de agosto, en la EPEP N°268 “Héctor M. Peris” del barrio
San Agustín, desde las 9 horas, el Programa Territorial “Identidad
Formoseña” desarrolló una nueva edición de esta propuesta que acerca los
servicios del Registro Civil y otros trámites afines a los vecinos de cada
localidad.
Como en cada ocasión, pudieron gestionar documentos de identidad por
extravío, cambio de domicilio o renovación, como así también trámites
ante el Ministerio de Gobierno y hubo, además, charlas comunitarias.
En ese marco, la titular del Registro Civil, Mirta Retamozo, agregó que
también se realizaron actualizaciones de DNI a niños de entre cinco a ocho
años y adolescentes de 14 años o más.
Asimismo, brindaron otros servicios como peluquería, barbería, manicura y
el personal del SETIC ofreció asesoramiento psicológico y juegos
recreativos.
“Tuvimos al Instituto Superior de Formación Policial también presente, que
dieron las charlas en el horario de la siesta, entre ellas la boleta única de
papel, así que también hubo una capacitación en ese sentido”, añadió.
“Yo creo que la gente ya se apropió de estos operativos, así que ni bien se
enteran de que el operativo está, vemos que nos están esperando, y también
desde otros barrios nos empiezan a llamar, cuándo van a venir, cuándo van
a estar presentes”, comentó.
Y, al finalizar, la funcionaria valoró el cariño de la gente que se acerca a
compartir un espacio que también ofrece recreación y cercanía entre los
funcionarios y el pueblo formoseño.
