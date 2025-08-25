“Identidad Formoseña” llega al barrio Venezuela

Este martes 26 agosto, el “Programa Territorial Identidad Formoseña” estará en la Casa de la Solidaridad del barrio Venezuela con trámites de DNI y charlas comunitarias.

La directora del Registro Civil Mirtha Retamozo invitó a los vecinos a acercarse y participar de este programa del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, del Gobierno de la provincia de Formosa.

En declaraciones que brindó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) indicó que la invitación es amplia, también para los barrios cercanos. “Es un operativo en el cual llevamos los trámites de documentación al barrio. También con todos los asesoramientos que realizan los compañeros del Ministerio de Gobierno y también charlas comunitarias” a lo que se suma el espacio de escucha para los vecinos.

Señaló que el horario será de 9 a 16 horas, para darle tiempo a la mayor cantidad de vecinos a que se sumen, tanto a los que trabajan a la mañana, o estudiantes que van a la escuela.

Mirtha Retamozo

“No tienen que llevar absolutamente nada porque como por decisión del Gobernador estos operativos vienen siendo absolutamente gratuitos, así que simplemente los esperamos “enfatizó.

En cuanto a la tramitación de DNI, recordó que tienen un costo de $7.500 si se realizan en un Registro Civil, por lo que instó a las personas a concurrir a estos operativos, donde el costo es asumido por el Estado.

Detalló que los trámites que pueden realizar los vecinos son: nuevo ejemplar de DNI, extravío, actualizaciones de acuerdo a la edad. “Una de las cuestiones que afecta no tener el DNI actualizado es por ejemplo no poder votar” enfatizó.

En ese marco, recomendó a los padres de familia que miren los DNI de sus hijos y los actualicen. “Hoy por hoy tenemos estos programas en todo el territorio provincial, no hemos parado de viajar tanto con Identidad Formoseña, como con los otros programas, para estar cerca de la gente. No sólo resolviendo cuestiones de identificación, sino también de Registro Civil, es decir anotar nacimientos, matrimonios y defunciones” enfatizó la funcionaria provincial.