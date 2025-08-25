“Identidad Formoseña” atenderá este martes 26

Este martes 26 agosto, el “Programa Territorial Identidad Formoseña”

estará en la Casa de la Solidaridad del barrio Venezuela con trámites de

DNI y charlas comunitarias.

La directora del Registro Civil Mirta Retamozo invitó a los vecinos a

acercarse y participar de este programa del Ministerio de Gobierno,

Justicia, Seguridad y Trabajo, del Gobierno de la provincia de Formosa.

En declaraciones que brindó a la Agencia de Noticias Formosa

(AGENFOR) indicó que la invitación es amplia, también para los barrios

cercanos. “Es un operativo en el cual llevamos los trámites de

documentación al barrio. También con todos los asesoramientos que

realizan los compañeros del Ministerio de Gobierno y también charlas

comunitarias” a lo que se suma el espacio de escucha para los vecinos.

Señaló que el horario será de 9 a 16 horas, para darle tiempo a la mayor

cantidad de vecinos a que se sumen, tanto a los que trabajan a la mañana, o

estudiantes que van a la escuela.

“No tienen que llevar absolutamente nada porque como por decisión del

Gobernador estos operativos vienen siendo absolutamente gratuitos, así que

simplemente los esperamos “enfatizó.

En cuanto a la tramitación de DNI, recordó que tienen un costo de $7.500

si se realizan en un Registro Civil, por lo que instó a las personas a

concurrir a estos operativos, donde el costo es asumido por el Estado.

Detalló que los trámites que pueden realizar los vecinos son: nuevo

ejemplar de DNI, extravío, actualizaciones de acuerdo a la edad. “Una de

las cuestiones que afecta no tener el DNI actualizado es por ejemplo no

poder votar” enfatizó.

En ese marco, recomendó a los padres de familia que miren los DNI de sus

hijos y los actualicen. “Hoy por hoy tenemos estos programas en todo el

territorio provincial, no hemos parado de viajar tanto con Identidad

Formoseña, como con los otros programas, para estar cerca de la gente. No

sólo resolviendo cuestiones de identificación, sino también de Registro

Civil, es decir anotar nacimientos, matrimonios y defunciones” enfatizó la

funcionaria provincial.