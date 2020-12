HUELLAS. Fundación asegura que se desvinculará de IASEP de no recibir respuestas

La presidenta de la fundaci贸n Uniendo Huellas, Irene Raffo en contacto con la AM990 habl贸 acerca del conflicto que lleva adelante con la obra social IASEP.

Raffo manifest贸 鈥渄ebo decir que nosotros no tenemos ning煤n inconveniente con ninguna obra social, solo con IASEP. Todas las dem谩s obras sociales nos pagan el arancel nacional que es 24.800 pesos el m贸dulo integral y 15 mil pesos el modulo simple de rehabilitaci贸n, con la 煤nica que tenemos inconvenientes es con IASEP, tuvimos graves problema porque nos retuvieron el pago, nos empezaron a hacer auditorias, nos hicieron descuentos muy grandes, dijeron que nosotros factur谩bamos el doble, algo que no es as铆 porque nosotros ten铆amos un acuerdo en estos 14 a帽os que venimos trabajando con esta obra social de aquellos ni帽os que necesitaban muchas sesiones de rehabilitaci贸n, estos ni帽os tra铆an dos m贸dulos de 3 mil pesos en lugar de un m贸dulo integral de 24.800 que es lo que cuesta el m贸dulo integral, esto es lo que nos descontaron, es una verg眉enza porque nos pagan una miseria鈥.

鈥淰ale se帽alar que solo nos pagan un solo m贸dulo de rehabilitaci贸n simple de 3 mil pesos cuando este solo contempla 12 sesiones de diferentes terapias y cuesta m谩s de 15 mil pesos en este momento鈥, a帽adi贸.

鈥淗ace algunos d铆as vino una mujer con su hijo de otro centro de rehabilitaci贸n con un m贸dulo simple de 7 mil pesos y uno intensivo de 14 mil pesos. No solo que nos han ensuciado como ladrones ya que nosotros ten铆amos hecho un convenio, trabajamos hace muchos a帽os de esta manera, somos 42 profesionales trabajando aqu铆 y esta cl铆nica desde d贸nde nos trajeron el modulo no est谩 habilitada y tiene muchas denuncias por diferentes cuestiones鈥, se帽al贸.

En relaci贸n a si es posible que se corte el v铆nculo con IASEP manifest贸 la licenciada 鈥測 le envi茅 lo que hemos recibido a la Defensor铆a del Pueblo y les solicite una respuesta por lo menos que nos igualen porque somos un centro habilitado con todas las prestaciones鈥.

鈥淓llos dicen que nosotros facturamos doble, siendo que nos han suspendidos los m贸dulos鈥, se explay贸 en relaci贸n al conflicto.

鈥淓stoy esperando a que le doctor Samaniego nos llame para firmar un convenio adecuado y si eso no ocurre debemos dejar de trabajar con esa obra social y trabajar de manera particular con los pacientes鈥, cerr贸.