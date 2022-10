Hubo acuerdo en paritarias de Camioneros: 107% de aumento y bono de $100 mil

El Sindicato de Camioneros logró este jueves un aumento salarial anual de 107%, luego de una reunión al más alto nivel de la que participaron la ministra de Trabajo, Raquel Olmos, y el jefe del gremio, Hugo Moyano, en la sede de la cartera laboral. Además, Camioneros y los empresarios del sector acordaron el pago de un bono de 100 mil pesos a fin de año, añadieron los portavoces.

Camioneros: los detalles del acuerdo paritario

El aumento salarial del 107% alcanzado en las negociaciones paritarias por Camioneros se pagará en cuatro tramos: 27% en noviembre de 2022, 27% en febrero 2023, 27% en mayo 2023 y 26% en agosto 2023.

Además, se pagará un bono como de asignación extraordinaria de $100.000 a pagarse en 4 cuotas en marzo, abril, mayo y junio de 2023.

Hugo Moyano apoyó la reelección de Alberto Fernández

Hugo Moyano manifestó este jueves su apoyo al presidente, Alberto Fernández, en el caso de que el primer mandatario se candidatee en las elecciones de 2023. “Siempre hablo con el Presidente, lo veo bien, está firme y toma las decisiones que tiene que tomar”, sostuvo en declaraciones radiales. Y agregó: “Si él está dispuesto a hacerlo (ir por la reelección), yo lo apoyaría”.

El miércoles, mandatario reconoció que podría participar como candidato de las PASO del Frente de Todos en las presidenciales del año próximo, en medio de las críticas del ala dura del kirchnerismo.

El día después de estas declaraciones, Moyano salió a respaldar la eventual candidatura por la reelección del presidente Fernández y también destacó su gestión al frente del Gobierno.

Consultado en Radio Futuröck si acompañaría al mandatario en caso de que pretenda someterse a una PASO para quedarse en la Casa Rosada por cuatro años más, Moyano fue tajante. “¿Y por qué no?”, se preguntó y siguió: “Si él está dispuesto a hacerlo tiene todo el derecho de hacerlo. Hay que estar en un momento tan difícil como se ha vivido y sin embargo ha demostrado un equilibro dentro de toda esta situación tan lamentable que hemos pasado desde la pandemia. Es fácil hablar y opinar de afuera cuando no tienen la responsabilidad de tomar decisiones que a veces no son simpáticas, pero son necesarias para que la gente no sufra tanto. Esto lo ha demostrado el Presidente”.

Tras contar que siempre habla con el Presidente, dijo que “lo ve bien” pese a que los medios -a quien llamó irónicamente “los cuartos”- “miran permanentemente” sus defectos. “A pesar de todo eso está firme, toma las decisiones que tiene que tomar y hasta ahora ha mantenido un equilibrio a pesar de las situaciones que hemos vivido, tan difíciles desde el punto de vista económico y de la salud”, indicó.