HOY A LA MAÑANA. Clausuraron el laboratorio privado Motter

Hoy en horas de la mañana, el ministerio de Desarrollo Humanos de la provincia clausuró el laboratorio. La AM990 dialogó con su director y presidente del Colegio de Bioquímicos de Formosa, Carlos Arnaldo Palacios al respecto.

Palacios dijo “hoy a la mañana ha llegado gente del área legal del ministerio de Desarrollo Humano y de la Secretaría de Legal y Técnica del ministerio notificándonos de esa resolución donde se firmó un acta de clausura por 48 horas por lo relacionado a los test rápidos de antígenos para Covid-19”.

Y añadió “lo que nos han transmitido es que las pruebas que nosotros hicimos no hemos notificado, lo que no es cierto, es más tenemos todos los mails que hemos enviado y aparte los físicos ellos mismos tienen establecido un sistema de retiro por los laboratorios de las planillas de epidemiologia que lo hacen diariamente y eso pasan a buscarlos siempre, es así que no sé porque dicen que no lo hemos notificado”.

Y se explayó “desde que salió la resolución en la que se autorizaba solamente a los laboratorios de clínicas y sanatorios a realizar el test en ciertos casos, en los laboratorios acá ya no los hicimos más, terminamos las muestras que habíamos tomado para cumplir con esos pacientes y a partir de ahí todo paciente que venía y que quería hacerse este estudio le avisamos que hay una resolución mediante la cual ya no podíamos hacerlo, es así que desde ese momento los laboratorios dejaron de tomar esas muestras y de hacerlo. Lo que ahora vino es la clausura por el motivo de que ellos dicen que no se notificaban los test, pero esto de ninguna manera es así”.

“Ellos vinieron y solo clausuraron, no nos han dado ningún aviso, nosotros estábamos trabajando y ellos nos clausuraron y sabiendo que nosotros no somos un comercio que solo cierra sus puertas y puede dejar de vender, nosotros tenemos muestras que deben ser entregadas y analizadas, el proceder no es el más adecuado”, indicó.

El médico llevó tranquilidad a las personas que deban retirar los estudios realizados en las últimas horas, “entregaremos los estudios realizados es estos últimos días en la vereda y los que están en proceso, luego veremos cómo continuamos”.