HIEF: En el servicio ambulatorio se atienden más de 20 especialidades médicas

En su transición de monovalente a polivalente, el Hospital Interdistrital Evita de Formosa brinda atención en más de 20 especialidades médicas.

En declaraciones recogidas por AGENFOR, el director del nosocomio, el doctor Samuel Gutiérrez, subrayó que se cuenta con todos los recursos tecnológicos y humanos para dar respuestas a las necesidades sanitarias de la comunidad, tenga o no obra social.

“El HIEF está pasando de esa transición de monovalente a polivalente”, refirió, precisando que “tiene dos servicios grandes que son la parte de internación y la ambulatoria, donde ya desarrollamos más de 20 especialidades en los consultorios”.

Puso de relieve que “estamos muy contentos por todos los servicios y los recursos humanos con los que cuenta” el hospital, tales como cardiología, traumatología, ginecología, neumonología, dermatología, entre otros.

“Se trata de un grupo que se va conformando y consolidando a la vez dando respuestas a todas las necesidades”, resaltó.

A su vez, “en el área de internación general, para cirugías, clínica y también traumatología estamos trabajando por derivación, siempre por complejidad creciente, dando respuestas a los pacientes”, consignó.

De esta manera, “ayudamos a que el Hospital Central sea el único para la atención de las emergencias”, en el marco de una tarea coordinada entre ambos efectores y el Hospital de Alta Complejidad, a los fines de que éste último “pueda desarrollar toda su tarea y nosotros hagamos la parte de la complejidad mediana y baja”.

Dejó en claro que “en el área ambulatoria se dan respuestas no solamente a los que no tienen obra social, sino también a aquellos que poseen cobertura; no distinguimos si tiene o no”.

Y marcó que las personas que cuentan con una obra social eligen atenderse en el sistema sanitario público de Formosa. “Hay una alta demanda de pacientes internados en la parte privada que solicitan la derivación al hospital público”, destacó.

Inversión en equipamiento

En otro orden, el doctor Gutiérrez puso en valor la fuerte inversión del Estado provincial en materia de salud pública, adelantando que próximamente se incorporará nuevo equipamiento para el tratamiento de patologías cardíacas.

“Próximamente vamos a tener otra gran inversión en cardiología”, anticipó, recordando que “el código de infarto está implementado en la provincia, es decir que en todo paciente que tiene un probable infarto hay un circuito establecido porque es una emergencia y hay que dar una respuesta en minutos reales, donde el punto en el que termina el paciente es el HAC”.

Añadió que “nosotros vamos a ayudar en eso porque contaremos con un servicio de hemodinamia, lo que implica tener un angiógrafo que permitirá estudiar las coronarias y otros vasos del cuerpo, lo que posibilitará que también podamos dar respuestas a los pacientes infartados”, acentuando que del mismo modo se trabaja para ampliar el número de camas disponibles en la unidad coronaria.

Asimismo, sobre oftalmología, enfatizó que, del mismo modo, “ha tenido una gran inversión porque es una de las especialidades que más demanda tiene, por lo tanto, hoy todas las patologías, bajas y medianas, las estamos tratando en el Hospital Evita con toda la tecnología de punta”.

“Hay una serie de desarrollos que estamos haciendo en pos de tener una amplia cobertura para las patologías”, finalizó.