Hermosilla aseguró que desde el Estado provincial sostienen políticas públicas para combatir la violencia de género

La secretaria de la Mujer, Patricia Hermosilla, se refirió al femicidio que

conmocionó a la provincia días atrás, “muy doloroso para todos”; y apuntó

a “este sostenimiento, fortalecimiento y acompañamiento de forma

inquebrantable de las políticas públicas para la igualdad en perspectiva de

género” cuyo objetivo es erradicar los distintos tipos de violencia hacia la

mujer.

“Trabajamos mucho en la prevención, la psicoeducación, el fortalecimiento

en territorio de todos los organismos, de las comunidades y la

desnaturalización de distintas formas de violencias que tiene consecuencias

nefastas como la pérdida de una vida”, explicó.

Y ahondó: “Como Secretaría de Estado llevamos adelante, de forma

articulada, con otros organismos del Estado provincial y municipios,

actividades que brindan información a cada persona para saber a dónde

recurrir en busca de ayuda, dónde contar con servicios, no sólo para las

personas que atraviesan situaciones de violencia, sino para toda la

comunidad”.

Un ejemplo de ello es el trabajo que llevan adelante en el Centro

Comunitario del barrio Nueva Formosa, acompañando la propuesta del

Ministerio de la Comunidad, que el sábado pasado concretó actividades

lúdicas, recreativas, de encuentro y reflexión con las familias de la zona.

“Y poder acercar esta información, entregar en mano y, si es necesario, la

oreja también y el corazón para todas estas personas que por ahí están

necesitando comprender en qué situación están. Como yo siempre digo, por

ahí uno naturaliza muchas situaciones, cree que la situación va a cambiar y,

a veces, no es así”, profundizó.

Al mismo tiempo que lamentó esta naturalización de formas de conducta

que “a veces las confundimos con un amor extremo, por ejemplo, es celoso

porque me quiere cuidar”, pero advirtió que “son banderas rojas que

debemos empezar a entender que no es una buena forma de relacionarse,

que hay cuestiones que atender y que el verdadero cambio surge cuando la

persona busca ayuda”.

En ese marco, la funcionaria especificó que las denuncias pueden ser

erradicadas en todos los organismos judiciales y, también, en la Policía de

la provincia que cuenta con una oficina de violencia de género en cada sede

con agentes preparados para recepcionar este tipo de denuncias.

“La Secretaría de la Mujer no es un organismo receptor de denuncias, pero

sí estamos para sumarnos en ese cambio que inicia desde el momento en

que la persona viene a buscar ayuda y que no necesariamente el

acompañamiento lo hacemos a partir de que se hace la denuncia. A veces

es mucho antes, porque hacer la denuncia significa entender que es

necesario un cambio”, manifestó.

Y añadió: “Nosotros insistimos con la denuncia porque esas banderas rojas

que las encontramos y la percibimos desde el discurso de lo que nos

cuentan las usuarias, titulares de derecho, nos damos cuenta que es

necesario generar medidas, y son medidas que solamente pueden ser

impulsadas muchas veces desde los órganos judiciales”.

Respecto al reciente femicidio, Hermosilla reparó en que, desde la

Secretaría, no recibieron información previa de lo que estaba sucediendo en

el entorno de la víctima, pero dijo que este tipo de casos deben tomarse

para continuar hablando de este flagelo mundial.

“En estas cuestiones es importante, para nosotros como organismo del

Estado provincial, poder reforzar todo lo que tiene que ver con la

información que nosotros podemos suministrar a todas las personas, estas

cuestiones son importantes hablarlas”, expresó.

Por último, reiteró que los días lunes, miércoles y viernes hay un equipo de

la Secretaría en el Centro Comunitario de la Nueva Formosa; y los

miércoles en los espacios ECO del barrio Fray Salvador Gurrieri (ex Lote

111) y en del barrio Eva Perón.

Aparte, existe una línea telefónica de comunicación las 24 horas, de lunes a

domingo, con contacto directo de asesoramiento, desde cualquier punto de

la provincia: 3705-0424-60.

“Por otra parte también, ante la necesidad de hacer una denuncia, yo

siempre sugiero que se acerquen lo más inmediatamente posible a la

comisaría más cercana a su domicilio para recibir información certera y que

ahí mismo cuenten lo que están atravesando y lo que están padeciendo”,

sostuvo.

Y amplió: “O bien a la sede del Poder Judicial más cercana y ante

situaciones de urgencia, que se comuniquen con la Policía, que no duden,

en el 911; y, por supuesto que las puertas de la Secretaría en España 735

están abiertas sin turno, sin previo aviso, simplemente presentarse y van a

tener un espacio también de escucha, acompañamiento, asesoramiento y de

orientación de lunes a viernes de 7 a 13 y de 16 a 20 horas”.