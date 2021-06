“Hay que adoptar todas las medidas posibles para que las tomas se ubiquen en lugares seguros”

“Este tipo de situaciones extremas nos ponen en crisis y hay que mirar lo prioritario para que el impacto sea menor”, trazó el ingeniero en Recursos Hídricos, Hugo Rohrmann, al analizar la bajante del río Paraná. Así, resaltó que el volumen de agua es todavía muy superior al que demanda el principal conglomerado urbano del Chaco para el consumo diario. Como dato, recordó que el 7 de octubre de 1944, el río en Corrientes marcó el registro más bajo en 120 años de mediciones: 82 cm por debajo del 0.

Según el Instituto Nacional del Agua (INA), habrá “un agravamiento de la bajante en el río Paraná” en el muy corto plazo. Así, con la tendencia prevista, todo el tramo del río en territorio argentino alcanzaría niveles de similar orden a los registrados en el año más bajo de la historia registrada: 1944.

En ese escenario, el organismo adelantó que “no se espera una mejora sensible en los próximos meses”. Y alertó: “El mes de julio será especialmente crítico, con afectación a todos los usos del recurso hídrico, especialmente la captación de agua fluvial para consumo urbano”.

El ingeniero en Recursos Hídricos, Hugo Rohrmann reflejó la situación crítica de la bajante y los múltiples impactos que genera.

Para analizar las múltiples consecuencias que tiene esta bajante histórica, el ingeniero Rohrmann marcó con preocupación el daño a la fauna íctica, ya que “los peces necesitan salir del cauce, alimentarse y reproducirse en el valle de inundación”; los problemas para la generación hidroeléctrica y para la provisión de agua para consumo humano.

“Hoy la preocupación va en aumento y las miradas están puestas en la nueva temporada de lluvias”, planteó, sin minimizar que, por estos días, genera máxima preocupación el abastecimiento con agua potable al más de medio millón de personas que viven en el Gran Resistencia, además de la provisión del servicio a todo el interior provincial que se alimenta desde el Paraná.

El especialista resaltó que “el nivel del Paraná hoy está más bajo que el año pasado. Y el río Paraguay se mantiene en aguas bajas, pero con un nivel superior al de 2020. Pero es un río lento, que recién adquirirá condiciones más críticas hacia octubre o noviembre. Entonces, el panorama es claramente crítico y la preocupación también”.

Aun con esta bajante excepcional, Rohrmann explicó que el Paraná sigue generando en esta región 8000 metros cúbicos por segundo. “Necesitamos para alimentar a todos chaqueños 5 metros cúbicos/segundo e igual cantidad para los correntinos. Es decir, un total de 10 metros cúbicos/segundo”, precisó.

“Agua hay un montón, pero no se puede aceptar que no se tomen todas las medidas posibles y que no se vuelquen todos los esfuerzos para lograr que las tomas de agua se ubiquen en un lugar seguro para alimentar a todos los chaqueños con agua, como acá en Resistencia que abrimos la canilla y sale agua, aunque en el interior no ocurre lo mismo”, subrayó.

En esa línea, resaltó la importancia de tomar decisiones en base a los datos estadísticos y a los pronósticos, tratando de adelantarse al panorama más crítico que puede sobrevenir.