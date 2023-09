Hay planteos para aprobar el desembarco de UBER en Formosa

En contacto con la AM990, el señor Gerardo Piñeiro, concejal de la ciudad de Formosa por la UCR, se refirió a varios temas de actualidad de la ciudad.

Al inicio, sobre el posible desembarco de la empresa UBER en Formosa, indicó que no se trató el tema en la última sesión en el HCD. “Hay planteos y proyectos para que de una vez se aprueben estos servicios privados para el transporte de pasajeros”, remarcó.

Explicó que habría una sanción de una ordenanza de 2018 o 2019 donde aprobaron a la Municipalidad que se hagan distintas plataformas digitales, para dejar las viejas estructuras de las remiserías con plataformas digitales.

La Corte Suprema de Justicia tiene a Uber reconocido como un servicio de trabajo, siempre que se cuiden las medidas. “Seguramente Uber se va a presentar y pedir la habilitación en Formosa, pero hoy por hoy no hay una ordenanza que lo habilite”, dijo.

Uber puede empezar a trabajar en Formosa porque está reconocida por la CSJN, pero tendrá que “adaptarse” a las medidas provinciales y municipales. Antes poníamos en discusión si era legal o no, eso terminó; pero ahora se discute si está en condiciones de funcionar en Formosa.

ALCOHOL CERO EN LA CIUDAD

Entró el pedido del Poder Ejecutivo de adhesión a la ley nacional y provincial de alcohol cero, y se aprobó sobre tablas de manera inmediata.

“Creo que era un tema en el que ya estaba agotado el debate social, todos adelantamos nuestras posturas”, reflexionó.

Y además dijo:” Me parece que está muy bueno, no sirve solo con la concientización de designación de un conductor responsable, sino medidas y sanciones para el conductor que consume sustancias y no presta todo el cuidado a la hora de manejar en la vía pública”.

Sobre un posible falso positivo, explicó que preventivamente se debe parar a la persona para hacer estudios de mayor complejidad.