Hasta este jueves seguirán las capacitaciones a las autoridades de mesa de la ciudad de Formosa

El doctor Pablo Morán, juez federal de Formosa con competencia electoral,

se refirió, en declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa

(AGENFOR), a los cursos de capacitación dirigidos a las autoridades de

mesa de la ciudad de Formosa, en la semana previa a las elecciones

legislativas nacionales que se desarrollarán este domingo 26 de octubre.

En ese marco, este martes 21, por la tarde, en el SUM de la EPES N° 54

“Gdor. Juan José Silva”, ubicada en cercanías a la Plaza San Martín, tuvo

lugar esta capacitación, que seguirá hasta este jueves 23.

Allí, según indicó, “con los presidentes de mesa –o también

vicepresidentes-, que son todas aquellas personas que recibieron el

telegrama para cumplir con ese rol”, se repasó “de manera detallada, todo

lo que ya se les explicó, pero de una forma más práctica”. Esto es, “con

ejemplos y con el material electoral para que lo vean y lo toquen”.

En especial se hizo hincapié en todo lo que tiene que ver con la Boleta

Única Papel (BUP), cuyo nuevo sistema se utilizará para emitir el voto por

primera vez en estas elecciones nacionales.

Por ese motivo, su implementación exige contar con “la cabina de votación,

la cabina accesible y otras cuestiones”, que recalcó, “ya las estuvimos

trabajando también en este tiempo”.

Esto, entonces, seguirá haciéndose “con las directoras de las escuelas,

explicándoles cómo hacer ejercer este trabajo que es un gran aporte a la

democracia”, destacó, y “por el cual percibirán 80 mil pesos de viático por

cumplir el rol de presidente de mesa”.

Agenda

La agenda planificada continua este miércoles 22 en la Jurisdicción Cinco,

donde la capacitación a autoridades de mesa será en la EPEP N° 379,

ubicada en la Avenida Ricardo Alfonsín y República de Francia en el

barrio Eva Perón, a partir de las 18 horas.

El jueves 23, la última de las jornadas, se fijó como sede, en el Circuito N°

7, a la EPES N° 61, que se encuentra situada en la calle Fotheringham 4100

del barrio Villa del Rosario, también en el mismo horario.

Organizados por la Junta Electoral Distrito Formosa, los cursos de

capacitación ya recorrieron el interior provincial y, este martes, se avanzó

con ella en el centro de la Capital y en los días siguientes se visitará

edificios educativos de los barrios para que “todas las autoridades de mesa

designadas puedan estar capacitadas”, remarcó.

Aquellos que no asistieron por algún motivo, aclaró, pueden hacerlo de

manera online, ingresando a: www.electoral.gob.ar, “que es la página de la

Cámara Nacional Electoral”.

En estas charlas disertaron tanto el propio Morán, como el personal del

Juzgado Federal a su cargo y la Secretaría Electoral de Formosa, “así como

otros integrantes que ya tienen mucha experiencia en la materia”, indicó.