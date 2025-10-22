Hasta este jueves seguirán las capacitaciones a las autoridades de mesa de la ciudad de Formosa

El doctor Pablo Morán, juez federal de Formosa con competencia electoral,
se refirió, en declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa
(AGENFOR), a los cursos de capacitación dirigidos a las autoridades de
mesa de la ciudad de Formosa, en la semana previa a las elecciones
legislativas nacionales que se desarrollarán este domingo 26 de octubre.
En ese marco, este martes 21, por la tarde, en el SUM de la EPES N° 54
“Gdor. Juan José Silva”, ubicada en cercanías a la Plaza San Martín, tuvo
lugar esta capacitación, que seguirá hasta este jueves 23.
Allí, según indicó, “con los presidentes de mesa –o también
vicepresidentes-, que son todas aquellas personas que recibieron el
telegrama para cumplir con ese rol”, se repasó “de manera detallada, todo
lo que ya se les explicó, pero de una forma más práctica”. Esto es, “con
ejemplos y con el material electoral para que lo vean y lo toquen”.
En especial se hizo hincapié en todo lo que tiene que ver con la Boleta
Única Papel (BUP), cuyo nuevo sistema se utilizará para emitir el voto por
primera vez en estas elecciones nacionales.
Por ese motivo, su implementación exige contar con “la cabina de votación,
la cabina accesible y otras cuestiones”, que recalcó, “ya las estuvimos
trabajando también en este tiempo”.
Esto, entonces, seguirá haciéndose “con las directoras de las escuelas,
explicándoles cómo hacer ejercer este trabajo que es un gran aporte a la
democracia”, destacó, y “por el cual percibirán 80 mil pesos de viático por
cumplir el rol de presidente de mesa”.
Agenda
La agenda planificada continua este miércoles 22 en la Jurisdicción Cinco,
donde la capacitación a autoridades de mesa será en la EPEP N° 379,
ubicada en la Avenida Ricardo Alfonsín y República de Francia en el
barrio Eva Perón, a partir de las 18 horas.
El jueves 23, la última de las jornadas, se fijó como sede, en el Circuito N°
7, a la EPES N° 61, que se encuentra situada en la calle Fotheringham 4100
del barrio Villa del Rosario, también en el mismo horario.
Organizados por la Junta Electoral Distrito Formosa, los cursos de
capacitación ya recorrieron el interior provincial y, este martes, se avanzó
con ella en el centro de la Capital y en los días siguientes se visitará
edificios educativos de los barrios para que “todas las autoridades de mesa
designadas puedan estar capacitadas”, remarcó.
Aquellos que no asistieron por algún motivo, aclaró, pueden hacerlo de
manera online, ingresando a: www.electoral.gob.ar, “que es la página de la
Cámara Nacional Electoral”.
En estas charlas disertaron tanto el propio Morán, como el personal del
Juzgado Federal a su cargo y la Secretaría Electoral de Formosa, “así como
otros integrantes que ya tienen mucha experiencia en la materia”, indicó.